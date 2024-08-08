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Хоккеисты уфимского «Толпара» смогут вернуться на лед после скандала с допингом

Хоккеисты уфимского «Толпара» смогут вернуться на лед после скандала с допингом

8 августа 2024, 11:34
Фото: hcsalavat.ru
Временное отстранение, которому ранее подверглись игроки молодежного клуба, было снято, сообщает компания «Клевер Консалт».

С нескольких игроков молодежного хоккейного клуба «Толпар», ранее отстраненных от участия в спортивных соревнований на фоне допингового скандала, сняли ограничение. При этом отмечается, что наложенные ранее ограничения могут сказаться на спортивной карьере молодых кадров.

Пробы на наличие в организме запрещенных спортсменам веществ у игроков были взяты в 2023 году. Как подчеркивают юристы, процент таких следов, выявленных в пробах, оказался ниже, чем требуется для сообщения о неблагоприятном результате анализа.

Напомним, допинговый скандал произошел летом 2023 года. Тогда в сети впервые появилась информация о том, что наличие допинга было выявлено в пробах, взятых у молодых хоккеистов, позднее заявивших, что на приеме запрещенных веществ настаивал один из тренеров.

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