Хоккеисты уфимского «Толпара» смогут вернуться на лед после скандала с допингом

Напомним, допинговый скандал произошел летом 2023 года. Тогда в сети впервые появилась информация о том, что наличие допинга было выявлено в пробах, взятых у молодых хоккеистов, позднее заявивших, что на приеме запрещенных веществ настаивал один из тренеров.