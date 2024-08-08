Хоккеисты уфимского «Толпара» смогут вернуться на лед после скандала с допингом

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
С нескольких игроков молодежного хоккейного клуба «Толпар», ранее отстраненных от участия в спортивных соревнований на фоне допингового скандала, сняли ограничение. При этом отмечается, что наложенные ранее ограничения могут сказаться на спортивной карьере молодых кадров.
Пробы на наличие в организме запрещенных спортсменам веществ у игроков были взяты в 2023 году. Как подчеркивают юристы, процент таких следов, выявленных в пробах, оказался ниже, чем требуется для сообщения о неблагоприятном результате анализа.
Напомним, допинговый скандал произошел летом 2023 года. Тогда в сети впервые появилась информация о том, что наличие допинга было выявлено в пробах, взятых у молодых хоккеистов, позднее заявивших, что на приеме запрещенных веществ настаивал один из тренеров.