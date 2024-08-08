Говяжий флот Башкирии очаровал соцсети

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Буренки из Башкирии стали звездами социальных сетей. Уже в третий раз за это лето местному крупному рогатому скоту из-за обильных дождей приходится вспоминать о своих природных отличных навыков пловцов. Аналогичные картины — плывущих среди красот Башкирии коров — можно было увидеть ранее в июне и в июле. На этот раз пользователей соцсетей умилили буренки из Бурзянского района. Коровы, будто дрессированные, сами возвращаются с пастбища к родному стойлу. Собранности и спокойствию буренок можно только позавидовать. Кажется, что они поймали самурайский дзен.
Пользователи комментируют сюжет по-разному, но позитивно
— Зато чистые домой возвращаются!
— А вот и он, говяжий флот Башкирии
— Мне бы их сдержанность…
— Ммм, олимпийцы после Сены уже не те…