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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Говяжий флот Башкирии очаровал соцсети

Говяжий флот Башкирии очаровал соцсети

8 августа 2024, 07:27
Фото: magmer.ru
Буренки с самурайским спокойствием вплавь возвращаются с пастбища в стойло: «У коровы нет цели, только плыть».

Буренки из Башкирии стали звездами социальных сетей. Уже в третий раз за это лето местному крупному рогатому скоту из-за обильных дождей приходится вспоминать о своих природных отличных навыков пловцов. Аналогичные картины — плывущих среди красот Башкирии коров — можно было увидеть ранее в июне и в июле. На этот раз пользователей соцсетей умилили буренки из Бурзянского района. Коровы, будто дрессированные, сами возвращаются с пастбища к родному стойлу. Собранности и спокойствию буренок можно только позавидовать. Кажется, что они поймали самурайский дзен.

Видео: magmer.ru

Пользователи комментируют сюжет по-разному, но позитивно
— Зато чистые домой возвращаются!
— А вот и он, говяжий флот Башкирии
— Мне бы их сдержанность…
— Ммм, олимпийцы после Сены уже не те…

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