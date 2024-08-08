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Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Из здания университета в Уфе вывели мужчин в балаклавах

Из здания университета в Уфе вывели мужчин в балаклавах

8 августа 2024, 08:08
Фото: 1MI
У здания УУНиТ замечено большое скопление сотрудников правоохранительных органов — Mkset узнал подробности.

Двоих мужчин, чьи лица скрывали балаклавы, из главного корпуса УУНиТ по улице Заки Валиди в четверг, 8 августа, вывели сотрудники правоохранительных органов. На кадрах с места событий видно, что мужчин выводят в наручниках, правоохранители вооружены.

После того, как мужчин вывели из здания, их усадили в полицейскую машину. Как отмечает телеграм-канал, на месте работают сотрудники МВД и других силовых ведомств.

Видео: Честный репортаж/Telegram

Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, в здании университета проходили плановые учения.

Напомним, весной 2024 года правоохранители задержали проректора УУНиТ Азата Янгирова. Свою загородную резиденцию мужчина покинул в наручниках и в сопровождении силовиков, после чего был доставлен к главному корпусу университета.

Проректора взяли в трусах с кувалдой в Уфе
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