Из здания университета в Уфе вывели мужчин в балаклавах

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Двоих мужчин, чьи лица скрывали балаклавы, из главного корпуса УУНиТ по улице Заки Валиди в четверг, 8 августа, вывели сотрудники правоохранительных органов. На кадрах с места событий видно, что мужчин выводят в наручниках, правоохранители вооружены.
После того, как мужчин вывели из здания, их усадили в полицейскую машину. Как отмечает телеграм-канал, на месте работают сотрудники МВД и других силовых ведомств.
Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, в здании университета проходили плановые учения.
Напомним, весной 2024 года правоохранители задержали проректора УУНиТ Азата Янгирова. Свою загородную резиденцию мужчина покинул в наручниках и в сопровождении силовиков, после чего был доставлен к главному корпусу университета.