Министерство спорта

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Декабрь
Налоги на три года отменили в Башкирии
6 декабря, 05:37
Август
Хоккеисты уфимского «Толпара» смогут вернуться на лед после скандала с допингом
Временное отстранение, которому ранее подверглись игроки молодежного клуба, было снято, сообщает компания «Клевер Консалт».
8 августа, 11:34
Легионер «Салавата Юлаева» объяснил свой выбор
Форвард ХК «Салават Юлаев» Александр Хмелевский рассказал, что повлияло на его решение не покидать клуб на фоне курсировавших внутри хоккейного сообщества слухов о том, что он намерен уйти в НХЛ.
8 августа, 05:36
Май
Вплоть до дисквалификации: в Башкирии приняли закон о договорных матчах
8 мая, 11:40
Апрель
Башкирские пловцы привезут домой минимум пять медалей из Европы
Международные соревнования европейского уровня продолжаются в Португалии на острове Мадейра. В копилке региональной сборной есть «серебро» и «бронза».
29 апреля, 06:04

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