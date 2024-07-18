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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Весь мир хоккея в Башкортостане: турнир, допинговый скандал и новый сезон КХЛ

Весь мир хоккея в Башкортостане: турнир, допинговый скандал и новый сезон КХЛ

18 июля 2024, 06:27
Фото: 1MI
Весь мир хоккея в Башкортостане: турнир, допинговый скандал и новый сезон КХЛ
В Башкирии не утихают обсуждения предстоящих турниров, трансферов и допинг-скандалов. Что же ждет местных болельщиков на ближайшие месяцы? Давайте разберемся.

Каждое лето в Башкортостане проходит один из самых ожидаемых хоккейных событий региона — предсезонный турнир Кубка Республики Башкортостан. В этом году на льду сойдутся такие гранды, как «Металлург», «Нефтехимик», «Автомобилист» и «Северсталь». Для хоккейных фанатов это отличная возможность снова окунуться в атмосферу любимой игры еще до начала основного сезона.

Расписание матчей выглядит следующим образом:

  • 15 августа ХК «Салават Юлаев» встретится с «Северсталью».
  • 16 августа — с «Нефтехимиком».
  • 18 августа — с «Металлургом».
  • 19 августа — с «Автомобилистом».

Прошлый сезон стал триумфальным для ХК «Салавата Юлаева», который завоевал Кубок Республики Башкортостан. В этом году команда надеется повторить свой успех и порадовать своих болельщиков новыми победами.

Допинговый скандал

Однако не все так радужно. Недавно хоккейную общественность потряс допинговый скандал, связанный с молодежной командой «Толпар», являющейся частью системы клуба «Салават Юлаев». Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило 10 игроков из-за следов мельдония в их пробах. Это вещество, запрещенное с 2016 года, помогает улучшить кровообращение и повысить физическую выносливость спортсменов.

Для тех, кто не знаком с мельдонием, поясним: это препарат, ранее использовавшийся для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако его способность улучшать физическую выносливость сделала его популярным среди спортсменов, что и привело к его запрету Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Ситуацию прокомментировал бывший тренер КХЛ Андрей Потайчук:

Вся ответственность на руководстве клуба «Салават Юлаев». Думаю, это повлияет на команду: репутация, негативная реклама. На Молодёжную хоккейную лигу (МХЛ) это никак не должно повлиять. Вопрос к организации, как это могло произойти. В нашем спорте такие истории уже были.

Допинговый скандалДопинговый скандал
Допинговый скандал
Фото: 1MI

Трансферы и изменения в составе ХК «Салават Юлаев»

Не менее важным аспектом подготовки к новому сезону являются кадровые изменения в составе команд. В межсезонье ХК «Салават Юлаев» покинули 10 основных хоккеистов, включая таких известных игроков, как Иван Дроздов и Павел Коледов. Новые контракты подписали Нэйтан Тодд из АХЛ, 18-летний Илья Хмелевски из SJHL и Шелдон Ремпал из «Хендерсона».

Эти изменения могут существенно повлиять на игру команды в новом сезоне. Одновременно с этим, приход новых игроков всегда является шансом на обновление и улучшение команды.

Прогнозы на новый Сезон КХЛ

Начало осени ознаменуется стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Аналитики уже сделали свои прогнозы, и фаворитом считается команда СКА из Санкт-Петербурга с коэффициентом на победу 5.5. В топ-3 также вошли ярославский «Локомотив» и московский ЦСКА.

Вот как выглядят котировки на победу в Кубке Гагарина:

  • СКА — 5.5
  • «Локомотив» — 7.0
  • ЦСКА — 8.0
  • «Авангард» — 10.0
  • «Динамо» (Москва) — 12.0
  • «Металлург» — 14.0
  • «Ак Барс» — 15.0
  • ХК «Салават Юлаев» — 16.0

А вот главными аутсайдерами считаются «Сочи» и «Куньлунь» с коэффициентом 100.0.

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