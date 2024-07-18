Весь мир хоккея в Башкортостане: турнир, допинговый скандал и новый сезон КХЛ

Каждое лето в Башкортостане проходит один из самых ожидаемых хоккейных событий региона — предсезонный турнир Кубка Республики Башкортостан. В этом году на льду сойдутся такие гранды, как «Металлург», «Нефтехимик», «Автомобилист» и «Северсталь». Для хоккейных фанатов это отличная возможность снова окунуться в атмосферу любимой игры еще до начала основного сезона.