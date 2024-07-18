Весь мир хоккея в Башкортостане: турнир, допинговый скандал и новый сезон КХЛ

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Каждое лето в Башкортостане проходит один из самых ожидаемых хоккейных событий региона — предсезонный турнир Кубка Республики Башкортостан. В этом году на льду сойдутся такие гранды, как «Металлург», «Нефтехимик», «Автомобилист» и «Северсталь». Для хоккейных фанатов это отличная возможность снова окунуться в атмосферу любимой игры еще до начала основного сезона.
Прошлый сезон стал триумфальным для ХК «Салавата Юлаева», который завоевал Кубок Республики Башкортостан. В этом году команда надеется повторить свой успех и порадовать своих болельщиков новыми победами.
Однако не все так радужно. Недавно хоккейную общественность потряс допинговый скандал, связанный с молодежной командой «Толпар», являющейся частью системы клуба «Салават Юлаев». Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило 10 игроков из-за следов мельдония в их пробах. Это вещество, запрещенное с 2016 года, помогает улучшить кровообращение и повысить физическую выносливость спортсменов.
Для тех, кто не знаком с мельдонием, поясним: это препарат, ранее использовавшийся для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако его способность улучшать физическую выносливость сделала его популярным среди спортсменов, что и привело к его запрету Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Ситуацию прокомментировал бывший тренер КХЛ Андрей Потайчук:
Вся ответственность на руководстве клуба «Салават Юлаев». Думаю, это повлияет на команду: репутация, негативная реклама. На Молодёжную хоккейную лигу (МХЛ) это никак не должно повлиять. Вопрос к организации, как это могло произойти. В нашем спорте такие истории уже были.
Не менее важным аспектом подготовки к новому сезону являются кадровые изменения в составе команд. В межсезонье ХК «Салават Юлаев» покинули 10 основных хоккеистов, включая таких известных игроков, как Иван Дроздов и Павел Коледов. Новые контракты подписали Нэйтан Тодд из АХЛ, 18-летний Илья Хмелевски из SJHL и Шелдон Ремпал из «Хендерсона».
Эти изменения могут существенно повлиять на игру команды в новом сезоне. Одновременно с этим, приход новых игроков всегда является шансом на обновление и улучшение команды.
Начало осени ознаменуется стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Аналитики уже сделали свои прогнозы, и фаворитом считается команда СКА из Санкт-Петербурга с коэффициентом на победу 5.5. В топ-3 также вошли ярославский «Локомотив» и московский ЦСКА.
Вот как выглядят котировки на победу в Кубке Гагарина:
А вот главными аутсайдерами считаются «Сочи» и «Куньлунь» с коэффициентом 100.0.