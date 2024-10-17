Спортивные соревнования

Легионер «Салавата Юлаева» объяснил свой выбор

Форвард ХК «Салават Юлаев» Александр Хмелевский рассказал, что повлияло на его решение не покидать клуб на фоне курсировавших внутри хоккейного сообщества слухов о том, что он намерен уйти в НХЛ.