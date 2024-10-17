Спортивные соревнования

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Уфимскую колоннаду окрасят иностранными флагами
17 октября, 13:56
Август
Хоккеисты уфимского «Толпара» смогут вернуться на лед после скандала с допингом
Временное отстранение, которому ранее подверглись игроки молодежного клуба, было снято, сообщает компания «Клевер Консалт».
8 августа, 11:34
Легионер «Салавата Юлаева» объяснил свой выбор
Форвард ХК «Салават Юлаев» Александр Хмелевский рассказал, что повлияло на его решение не покидать клуб на фоне курсировавших внутри хоккейного сообщества слухов о том, что он намерен уйти в НХЛ.
8 августа, 05:36
По Уфе расплескалась синева
3 августа, 11:56
Радий Хабиров отмечает день ВДВ
Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что второй год подряд в парке «Патриот» проходит большой праздник в честь Дня ВДВ, сообщает Глава в своих соцсетях.
2 августа, 14:24

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