«Пичкал непонятно чем»: раскрыто, у скольки хоккеистов «Толпара» обнаружили допинг

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
По информации, опубликованной в телеграмм-канале «Baza», запрещенные препараты были обнаружены у всех хоккеистов «Толпара», за исключением травмированных. Допинг якобы также был обнаружен у техника и массажиста хоккейного клуба.
Семерых хоккеистов «Толпара» уже обвиняли в использовании допинга весной этого года. В апреле руководство клуба начало собственное расследование и отправило всю команду на анализы. Однако информация о проведенной внутренней проверке долго не разглашалась. Параллельно с этим, сотрудники РУСАДА взяли тесты на допинг у 10 хоккеистов команды, однако официальных данных пока не поступало. Предполагается, что информация о результатах тестирования станет известна в сентябре.
Сами хоккеисты якобы заявили, что тренер по физподготовке будто бы принуждал их принимать препараты. Источник телеграм-канала из хоккейного клуба предположил, что тренер, не имея медицинского образования, без разрешения медицинского персонала клуба якобы «пичкал команду непонятно чем».
Вскоре стало известно, что игроки начали жаловаться на проблемы со здоровьем и потерю аппетита. Однако расследование началось только после получения положительных результатов допинг-тестов.
Ранее мы Mkset сообщал о реакции «Салавата Юлаева» на ситуацию с употреблением допинга спортсменами из «Толпара».
Тогда обвинения рассматривались в сторону тренера как часть плана защиты представителей некоторых игроков. И ХК «Салават Юлаев» с пониманием отнесся к такой стратегии коллег.
— Ранее и нам стороной защиты предлагался аналогичный вариант, где в качестве обвиняемого выступал бы сотрудник обслуживающего персонала. Такая стратегия не отвечала интересам клуба и могла бы нанести значительный ущерб его репутации, — сообщалось в пресс-службе.