«Пичкал непонятно чем»: раскрыто, у скольки хоккеистов «Толпара» обнаружили допинг

Семерых хоккеистов «Толпара» уже обвиняли в использовании допинга весной этого года. В апреле руководство клуба начало собственное расследование и отправило всю команду на анализы. Однако информация о проведенной внутренней проверке долго не разглашалась. Параллельно с этим, сотрудники РУСАДА взяли тесты на допинг у 10 хоккеистов команды, однако официальных данных пока не поступало. Предполагается, что информация о результатах тестирования станет известна в сентябре.