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Спортсмен

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Август
Хоккеисты уфимского «Толпара» смогут вернуться на лед после скандала с допингом
Временное отстранение, которому ранее подверглись игроки молодежного клуба, было снято, сообщает компания «Клевер Консалт».
8 августа, 11:34
Июль
Олимпиада-2024: как и где смотреть игры, если их не покажут по ТВ?
18 июля, 06:45
ХК «Салават Юлаев» готовится к сезону под тенью допингового скандала
18 июля, 06:27
ХК «Салават Юлаев» поменял старичков на молодых: новые подписания в клубе
11 июля, 12:49
Канадский снайпер Шелдон Рэмпал присоединился к ХК «Салавату Юлаеву»!
4 июля, 12:28
ХК «Салават Юлаев» усиливает состав: новые контракты и перспективные новички
2 июля, 11:48
Июнь
ХК «Салават Юлаев» делает ставку на молодежь: будущее или провал?
27 июня, 15:26
Шелдон Ремпал: новый легионер ХК «Салавата Юлаева»
25 июня, 17:18
Фанат подрался с футболистом на матче в Уфе
Изначально конфликт завязался между игроками, однако к нему решил подключиться один из зрителей, сообщает телеграм-канал Mash Batash.
20 июня, 06:46

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