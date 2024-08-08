Молодые хоккеисты

Сезон надежд и разочарований: ХК «Салават Юлаев» в 2023/2024

Как ХК «Салават Юлаев» снова показал стабильность в регулярном сезоне, но остался за бортом Кубка Гагарина. Почему команда не смогла пройти дальше и чего ждать в новом сезоне.