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Молодые хоккеисты

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Август
Хоккеисты уфимского «Толпара» смогут вернуться на лед после скандала с допингом
Временное отстранение, которому ранее подверглись игроки молодежного клуба, было снято, сообщает компания «Клевер Консалт».
8 августа, 11:34
Июль
ХК «Салават Юлаев» готовится к сезону под тенью допингового скандала
18 июля, 06:27
ХК «Салават Юлаев» поменял старичков на молодых: новые подписания в клубе
11 июля, 12:49
Останется ли Николай Кулёмин в ХК «Салават Юлаев»?
9 июля, 12:57
Канадский снайпер Шелдон Рэмпал присоединился к ХК «Салавату Юлаеву»!
4 июля, 12:28
ХК «Салават Юлаев» усиливает состав: новые контракты и перспективные новички
2 июля, 11:48
Июнь
Шелдон Ремпал: новый легионер ХК «Салавата Юлаева»
25 июня, 17:18
Сезон надежд и разочарований: ХК «Салават Юлаев» в 2023/2024
Как ХК «Салават Юлаев» снова показал стабильность в регулярном сезоне, но остался за бортом Кубка Гагарина. Почему команда не смогла пройти дальше и чего ждать в новом сезоне.
21 июня, 04:42
Кадровые перестановки в «Салавате Юлаеве» продолжаются
О том, кто усилит состав «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
3 июня, 04:47

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