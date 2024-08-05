Почему из России пропали гастарбайтеры

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Однако, в условиях низкого уровня безработицы в РФ возникает вопрос, где брать кадры. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, планируется реализовать программу внутрироссийского перемещения рабочей силы, ориентируясь на регионы с высокой безработицей и нехваткой рабочих, предлагая официальное трудоустройство и проживание. Идея поддерживается главой Следкома РФ Александром Бастрыкиным.
Проблема нехватки кадров проявилась еще во время пандемии ковида в 2020 году, когда число мигрантов на стройках Москвы и России значительно сократилось. Причина — санитарные ограничения и практически тотально закрытые границы между РФ и странами СНГ. Власти столицы России отмечают, что количество трудовых мигрантов в столице уменьшилось более чем вдвое. Увеличение смертности, которая в 2023 году превысила рождаемость на 500 000 человек, еще больше осложняет ситуацию. В результате, в стране наблюдается дефицит рабочей силы.
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