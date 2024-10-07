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Гастарбайтеры

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Октябрь
Башкирия приняла две тысячи мигрантов
7 октября, 14:35
Группу нелегалов нашли в Башкирии
6 октября, 07:40
В Башкирии нашли 400 000 нелегалов
30 сентября, 19:07
Сентябрь
Гастарбайтер собрал гарем в Башкирии
13 сентября, 09:48
Мужчина без паспорта 30 лет прожил в Башкирии
6 сентября, 16:47
Август
Таксисты-нелегалы оккупировали стоянку в Уфе
28 августа, 18:51
Резиновая квартира в Уфе вместила 50 гастарбайтеров
27 августа, 08:49
Почему из России пропали гастарбайтеры
5 августа, 08:13
Ни тени раскаяния: кадры суда над стрелком-гастарбайтером в Башкирии
Несостоявшийся убийца вёл себя в суде дерзко и активно переговаривался с участниками заседания, видно на кадрах силовых ведомств.
2 августа, 07:24
Июль
Выжгли ребёнку лицо: гастарбайтеры истязали детей в подпольном медресе Уфы
12 июля, 10:24
Июнь
ФСБ задержала гастарбайтера-исламиста в Башкирии
Суд вынес приговор жившему в Башкортостане мигранту за публикации с пропагандой терроризма в «Одноклассниках», сообщает региональное управление ФСБ.
27 июня, 16:35
Толпа избила уфимца пистолетом
Жестокая драка произошла в микрорайоне Затон в столице Башкирии, пишут городские Telegram-каналы.
26 июня, 14:36
Гастарбайтер изнасиловал ребёнка-инвалида в Уфе
10 июня, 10:29
В Уфе оборотни в погонах «крышевали» гастарбайтеров
7 июня, 13:41

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