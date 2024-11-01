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Безработица

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Ноябрь
Ипотека в Башкирии скоро обвалится
1 ноября, 14:27
Октябрь
Кто получает ₽180 тысяч в Уфе
27 октября, 14:58
Как получать ₽180 тысяч в Уфе
20 октября, 14:54
Что Хабиров рассказал Путину в тайном кабинете
18 октября, 08:12
Башкирия рухнула на рынке труда
11 октября, 14:55
Уфимцы получают меньше казанцев
4 октября, 15:31
Сентябрь
«Зачем работать, когда и так платят!»
25 сентября, 16:43
Зарплаты в Уфе выросли в 1,5 раза
24 сентября, 14:09
В Уфе ищут согласных на зарплату в ₽200 000
15 сентября, 15:21
«Чоповцы» рисковали собой за еду в Башкирии
11 сентября, 18:17
Уфимцы хотят нереальных зарплат
6 сентября, 15:40
Маргинал с долгом ₽2 млн исправился после 10 суток за решеткой
6 сентября, 11:19
Кто в Башкирии зарабатывает ₽550 000
1 сентября, 11:38
Август
Почему из России пропали гастарбайтеры
5 августа, 08:13
Июль
Кому в Башкирии платят больше ₽500 000
29 июля, 04:28
Хабиров заявил о переменах в Башкирии
26 июля, 07:57
Май
На 1000 работающих башкирцев приходится 25 безработных
6 мая, 13:27
Апрель
Башкирские власти нацелены на сокращение числа бедных
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров планирует, что число бедных к 2030 году снизится в два раза — с 12,3% до 6,2%.
27 апреля, 15:28
Новые модульные центры занятости населения появятся в Башкирии
9 апреля, 10:58
В Башкирии после зимы стало меньше безработных
Премьер-министр Башкирии рассказал о том, что за последние пять лет уровень безработицы упал почти в два раза. Показатель упал с 4,4% до 2,3%, заявил Андрей Назаров.
4 апреля, 15:07

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