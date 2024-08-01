Башкирию затопило 400% месячных осадков

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В Башкирии продолжают вестись работы по устранению последствий обильных ливней. Из-за затоплений оказались повреждены множество дорог и мостов — сильнее всего пострадали Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зилаирский, Салаватский и Учалинский район.
Отметим, как сообщал ранее Mkset, ремонт ряда дорожных участков, пострадавших от паводка, и вовсе отложили на следующий год из-за больших объёмов.
Рабочие активно занимаются засыпкой затопленных участков и восстановлением разрушенных дорог. Между тем непогода отступать пока не собирается — серьёзные подъёмы уровня рек продолжают фиксировать в Уфе и Башкирии.