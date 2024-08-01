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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Башкирию затопило 400% месячных осадков

Башкирию затопило 400% месячных осадков

1 августа 2024, 07:12
Фото: МЧС
Четырёхмесячная норма дождей прошла по региону всего за неделю — ущерб оценивают огромными суммами, сообщает Минтранс Башкортостана.

В Башкирии продолжают вестись работы по устранению последствий обильных ливней. Из-за затоплений оказались повреждены множество дорог и мостов — сильнее всего пострадали Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зилаирский, Салаватский и Учалинский район.

Отметим, как сообщал ранее Mkset, ремонт ряда дорожных участков, пострадавших от паводка, и вовсе отложили на следующий год из-за больших объёмов.

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Рабочие активно занимаются засыпкой затопленных участков и восстановлением разрушенных дорог. Между тем непогода отступать пока не собирается — серьёзные подъёмы уровня рек продолжают фиксировать в Уфе и Башкирии.

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