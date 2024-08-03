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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Оползень сошел в Башкирии

Оползень сошел в Башкирии

3 августа 2024, 08:15
Фото: МЧС России
В результате обильных дождей в Бурзянском районе сошел оползень, сообщает МЧС России.

Оползень перекрыл дорогу между населенными пунктами Байназарово и Мурадымово. На месте происшествия уже работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Фото: МЧС России

Специалисты приступили к работам по очистке дороги и восстановлению движения по ней. Как известно в результате схода оползня пострадавших нет. Ситуация находится на контроле у сотрудников МЧС.

В связи с произошедшим событием жителям района рекомендуют воздержаться от поездок в указанном направлении до полного восстановления движения по дороге. МЧС России просит граждан быть бдительными.

Видео: МЧС России
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