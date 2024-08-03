Оползень сошел в Башкирии

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Оползень перекрыл дорогу между населенными пунктами Байназарово и Мурадымово. На месте происшествия уже работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.
Специалисты приступили к работам по очистке дороги и восстановлению движения по ней. Как известно в результате схода оползня пострадавших нет. Ситуация находится на контроле у сотрудников МЧС.
В связи с произошедшим событием жителям района рекомендуют воздержаться от поездок в указанном направлении до полного восстановления движения по дороге. МЧС России просит граждан быть бдительными.