Водохранилища

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Август
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
24 августа, 05:12
Потоп в Башкирии — последние новости
16 августа, 04:28
Потоп в Башкирии — последние новости
15 августа, 04:28
Потоп в Башкирии — последние новости
13 августа, 05:05
Потоп в Башкирии — последние новости
Дождевой паводок в Башкортостане остаётся под пристальным вниманием специалистов, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
8 августа, 07:08
Потоп в Башкирии — последние новости
Подтопленных жилых домов и придомовых территорий в регионе теперь нет, однако МЧС России продолжает следить за двумя опасными ситуациями в Башкортостане.
5 августа, 05:53
Потоп в Башкирии — последние новости
На утро 4 августа 2024 года в Республике сохраняется контроль над тремя ситуациями, связанными с дождевыми паводками, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
4 августа, 05:18

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