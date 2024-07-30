Уфимцы рискуют жизнями из-за денег

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Уфимцы из микрорайона «Яркий» с нетерпением ждут, когда в их спальном районе появится очень нужный взрослый и детям тротуар по улице Архитектора Калимуллина. Эта дорога ведет ко многим объектам социальной инфраструктуры, в том числе — местной школе. Тротуар для безопасного движения в «Ярком» уфимцы ждут уже третий год.
— Жители микрорайона Яркий третий год просят сделать тротуар по улице Архитектора Калимуллина. Это единственная дорога и та без тротуаров. Сначала отвечали, что нет в плане объекта. Когда жителям удалось получить копию проекта построенного линейного объекта, то версия ответа изменилась. Якобы тротуары были внесены в план за два месяца до окончания работ: подрядная организация была занята, тротуары не сделаны и объект сдан городу в том виде, как успели. Теперь финансирования на только что построенный объект не будет. А люди вынуждены ходить по проезжей части. По всем нормам вдоль дороги в зоне жилой застройки должны быть тротуары с тех сторон, где есть дома. Особенно, если путь идёт к остановкам общественного транспорта. Участок автодороги по улице Архитектора Калимуллина от дома №4 в сторону дома №1 является единственной дорогой для жителей нескольких многоквартирных домов, для детей — к школе, — перечисляет невзгоды жителей «Яркого» Наталья.
Администрация Уфы обстоятельно прокомментировала сложившуюся ситуацию: власти держат ее на контроле и прилагают все усилия для разрешения проблемы.
— Обустройство тротуара по улице Архитектора Калимуллина в 2024 году не предусмотрено из-за ограниченных лимитов финансирования. При выделении финансирования в 2025 году вопрос рассмотрим дополнительно, — ответил на жалобу начальник отдела по контролю за состоянием благоустройства управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы.
Напомним, возведение микрорайона «Яркий» в Уфе началось в 2015 году. Спальный район решили выполнить в концепции экогорода. Для него был выбран лесной массив в районе Дёмского шоссе в Уфе. Микрорайон «Яркий» должен был, согласно концепции, стать тихим спальным районов со всей городской инфраструктурой и преимуществами жизни на свежем воздухе.
Ранее жители Уфы передали главе Следкома России Александру Бастрыкина свое возмущение о том, что ожидание школы в микрорайоне новостроек составляет уже почти три года.