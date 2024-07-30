Уфимцы рискуют жизнями из-за денег

— Жители микрорайона Яркий третий год просят сделать тротуар по улице Архитектора Калимуллина. Это единственная дорога и та без тротуаров. Сначала отвечали, что нет в плане объекта. Когда жителям удалось получить копию проекта построенного линейного объекта, то версия ответа изменилась. Якобы тротуары были внесены в план за два месяца до окончания работ: подрядная организация была занята, тротуары не сделаны и объект сдан городу в том виде, как успели. Теперь финансирования на только что построенный объект не будет. А люди вынуждены ходить по проезжей части. По всем нормам вдоль дороги в зоне жилой застройки должны быть тротуары с тех сторон, где есть дома. Особенно, если путь идёт к остановкам общественного транспорта. Участок автодороги по улице Архитектора Калимуллина от дома №4 в сторону дома №1 является единственной дорогой для жителей нескольких многоквартирных домов, для детей — к школе, — перечисляет невзгоды жителей «Яркого» Наталья.