В центре Уфы построят кафе

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе попытались продать на аукционе семейное кафе по улице Шмидта. Заведение принадлежало тёще скандально известного «золотого гаишника» из Башкирии — бывшего высокопоставленного сотрудника ГИБДД, уличённого в многомиллионных взятках. Продать кафе не получилось — на торги не поступило ни одной заявки.