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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

В центре Уфы построят кафе

В центре Уфы построят кафе

30 июля 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
Известно, где должно расположиться новое заведение: локация указана в документации мэрии.

В столице Башкирии назначили слушания по вопросу размещения заведения общественного питания, гласит документ Горсовета Уфы.

Общественные обсуждения будут вестись с 30 июля по 30 августа 2024 года. По информации Mkset, речь идёт об участке в парке Якутова. Какие-либо деталей о концепте кафе и другие подробности пока не раскрываются.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе попытались продать на аукционе семейное кафе по улице Шмидта. Заведение принадлежало тёще скандально известного «золотого гаишника» из Башкирии — бывшего высокопоставленного сотрудника ГИБДД, уличённого в многомиллионных взятках. Продать кафе не получилось — на торги не поступило ни одной заявки.

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