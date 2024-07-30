В центре Уфы построят кафе

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В столице Башкирии назначили слушания по вопросу размещения заведения общественного питания, гласит документ Горсовета Уфы.
Общественные обсуждения будут вестись с 30 июля по 30 августа 2024 года. По информации Mkset, речь идёт об участке в парке Якутова. Какие-либо деталей о концепте кафе и другие подробности пока не раскрываются.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе попытались продать на аукционе семейное кафе по улице Шмидта. Заведение принадлежало тёще скандально известного «золотого гаишника» из Башкирии — бывшего высокопоставленного сотрудника ГИБДД, уличённого в многомиллионных взятках. Продать кафе не получилось — на торги не поступило ни одной заявки.