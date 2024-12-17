mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Микрорайон

Выбрать дату
Декабрь
Застройку пустыря оценили в ₽34 млрд
17 декабря, 09:20
Октябрь
Уфимцам не разрешили ходить вдоль новой дороги
11 октября, 04:23
Сентябрь
В Уфе открывают новую поликлинику
24 сентября, 07:34
Чиновники вышли к уфимцам из-за скандальной улицы
13 сентября, 05:37
Июль
Уфимцы рискуют жизнями из-за денег
30 июля, 11:40
Жителей Уфы отправили за водой на колонки
11 июля, 10:57
Июнь
Бизнесмен из Уфы лишится торговых площадей
15 июня, 06:11
Апрель
«Пацанская стрелка» закончилась поездкой на капоте
Кадры конфликта жителей Уфы попали на видеозапись.
29 апреля, 09:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика