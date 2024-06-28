Деревянные бананы и пластиковые пальмы шокировали Уфу

Причиной для этого стал видеоролик, снятый в зоне отдыха. Недавно благоустроенный сад Кирова можно считать классическим примером беспощадного в своей эклектике народного ЖКХ-арта: «Всё и сразу, но зачем?!». К примеру, это уличные лавки в форме бананов, пустые кадки для растений, яркие животные в стиле геометрического хай-тека и пластиковые пальмы. Такая эклектика вызвала недоумение у автора ролика.