Деревянные бананы и пластиковые пальмы шокировали Уфу

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 06:00
Причиной для этого стал видеоролик, снятый в зоне отдыха. Недавно благоустроенный сад Кирова можно считать классическим примером беспощадного в своей эклектике народного ЖКХ-арта: «Всё и сразу, но зачем?!». К примеру, это уличные лавки в форме бананов, пустые кадки для растений, яркие животные в стиле геометрического хай-тека и пластиковые пальмы. Такая эклектика вызвала недоумение у автора ролика.
— «Красота» в нашем парке улица Кирова. Жители в шоке со словами благодарности, что у нас такой грамотный главный архитектор города и мэр, которые всю эту несуразицу и безвкусицу согласовывают, — резюмировал увиденное автор.
— Просто надо сделать корректировку: убрать пальмы, слонов и тому подобное, и то будет терпимо. Явно человек из Африки делал эскизы, — поддерживает его мнение другой участник диалога.
Но с его мнением согласились далеко не все участники чата мэрии Уфы. Есть и противоположная позиция.
— А мне так очень нравится, главное очень красиво и очень здорово. У нас очень красивый город.
Напомним, тендер на благоустройство сада Кирова в Уфе был объявлен весной 2023 года. На вырубку старых деревьев и высадку новых растений, установку городской мебели и малых архитектурных форм городские власти планировали потратить до ₽6,5 млн. Обновление зоны отдыха в саду в районе мечети завершилось осенью 2023 года.
Сад Кирова, который сейчас считается парковой зоной, появился в Восточной слободе Уфы в начале XX века. С середины прошлого века сад поступенно приходил в запустение. Вторую жизнь ему дало строительство мечети в 2003 году. Зона отдыха снова стала точкой притяжения горожан.