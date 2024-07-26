Уфимская школа-долгострой заинтересовала Бастрыкина

Как сообщал ранее Mkset, старта работы образовательного учреждения уже несколько лет ждут квартиранты одного из ЖК в микрорайоне Затон. Людей заселяли в комплекс с обещанием, что в скором времени рядом откроется школа. Но вот уже два года подряд сроки открытия переносятся, а родителям приходится уезжать в другой район, чтобы их дети могли учиться.