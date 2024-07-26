Уфимская школа-долгострой заинтересовала Бастрыкина

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Следователи начали проверку из-за регулярного переноса открытия школы в Уфе — начальник СК России Александр Бастрыкин запросил доклад у башкортостанского управления о ходе расследования.
Как сообщал ранее Mkset, старта работы образовательного учреждения уже несколько лет ждут квартиранты одного из ЖК в микрорайоне Затон. Людей заселяли в комплекс с обещанием, что в скором времени рядом откроется школа. Но вот уже два года подряд сроки открытия переносятся, а родителям приходится уезжать в другой район, чтобы их дети могли учиться.
Ситуация усугубилась летом 2024 года. Жителям пообещали, что школу они получат в сентябре — многие успели забрать документы из прежних мест обучения. Однако в июле уфимцам вновь разослали весть о срыве сроков. Из-за переполненности затонских школ многим стало некуда отдавать детей. Сам застройщик сейчас проходит процедуру банкротства.