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Уфимская школа-долгострой заинтересовала Бастрыкина

Уфимская школа-долгострой заинтересовала Бастрыкина

26 июля 2024, 08:04
Фото: 1MI
Глава Следкома ответил жителям башкирской столицы, пожаловавшимся ему на затонского застройщика, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи начали проверку из-за регулярного переноса открытия школы в Уфе — начальник СК России Александр Бастрыкин запросил доклад у башкортостанского управления о ходе расследования.

Как сообщал ранее Mkset, старта работы образовательного учреждения уже несколько лет ждут квартиранты одного из ЖК в микрорайоне Затон. Людей заселяли в комплекс с обещанием, что в скором времени рядом откроется школа. Но вот уже два года подряд сроки открытия переносятся, а родителям приходится уезжать в другой район, чтобы их дети могли учиться.

Уфимцы просят школу у Бастрыкина
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Ситуация усугубилась летом 2024 года. Жителям пообещали, что школу они получат в сентябре — многие успели забрать документы из прежних мест обучения. Однако в июле уфимцам вновь разослали весть о срыве сроков. Из-за переполненности затонских школ многим стало некуда отдавать детей. Сам застройщик сейчас проходит процедуру банкротства.

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