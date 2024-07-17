mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

В Башкирии мужчину унесло течением реки

Утренний заплыв на реке Белой едва не стал последним для 22-летнего жителя Башкирии

17 июля 2024, 04:56
Фото: МЧС по РБ.

В Башкирии мужчину унесло течением реки

На помощь пловцу вовремя успели прийти спасатели, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Двое молодых мужчин решили устроить утренний заплыв на реке Белой в Ишимбае. 22-летние парни решили проверить свои силы и переплыть реку против течения: одному из них это удалось, другой же не сумел справиться с течением — его унесло в противоположную сторону. Заметив это, его знакомый своими силами преодолел расстояние до берега реки и связался со спасателями. Согласно предварительной информации ведомства, на заплыв мужчина решился, находясь в нетрезвом состоянии.

«Последний заплыв»: в Уфе на необорудованном пляже утонул 27-летний мужчина
Узнать подробнее

На место вызова вскоре прибыли экстренные службы, медики и правоохранители. Кроме того, для спасения молодого человека из воды были привлечен спасатели на лодке.

Фото: МЧС по РБ.

Спасательная операция завершилась успехом. Парня вытащили из воды и транспортировали на берег. Его состояние медики по завершении осмотра сочли удовлетворительным.

Отмечается, что мужчины зашли в воду в месте, где купание было запрещено в связи с поднятием уровня воды в реке.

В Уфе подросток утонул под знаком «Купаться запрещено» после неудачного трюка
Узнать подробнее
Читайте также:
Автомобиль опрокинулся на автодороге в Башкирии: есть пострадавшиеРаспитие алкоголя в Башкирии едва не закончилось трагедиейСтала известна предварительная причина гибели строителей в Уфе
#Общество#Происшествия#Башкирия#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Медики#Спасение#Ишимбай#Река Белая#Инциденты#Правоохранители#Экстренные службы#Пьяный#Утонувший#Купание запрещено
Подпишитесь
Медики ищут справедливости у Радия Хабирова
Вчера, 19:45
Страшное ДТП в Башкирии: за жизнь 4-месячного ребенка борются медики
Сегодня, 04:34
Почему цены на свеклу и картошку продолжают расти: что ожидать жителям Уфы?
Вчера, 20:44
Святые источники Башкирии: целебная вода и легенды, которые стоит услышать
Вчера, 20:33
Автобусы будут сдавать нарушителей в Уфе
Вчера, 19:31
Бэтмен следит за уфимскими пляжами
Вчера, 16:23