Утренний заплыв на реке Белой едва не стал последним для 22-летнего жителя Башкирии

Двое молодых мужчин решили устроить утренний заплыв на реке Белой в Ишимбае. 22-летние парни решили проверить свои силы и переплыть реку против течения: одному из них это удалось, другой же не сумел справиться с течением — его унесло в противоположную сторону. Заметив это, его знакомый своими силами преодолел расстояние до берега реки и связался со спасателями. Согласно предварительной информации ведомства, на заплыв мужчина решился, находясь в нетрезвом состоянии.