Утренний заплыв на реке Белой едва не стал последним для 22-летнего жителя Башкирии

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Двое молодых мужчин решили устроить утренний заплыв на реке Белой в Ишимбае. 22-летние парни решили проверить свои силы и переплыть реку против течения: одному из них это удалось, другой же не сумел справиться с течением — его унесло в противоположную сторону. Заметив это, его знакомый своими силами преодолел расстояние до берега реки и связался со спасателями. Согласно предварительной информации ведомства, на заплыв мужчина решился, находясь в нетрезвом состоянии.
На место вызова вскоре прибыли экстренные службы, медики и правоохранители. Кроме того, для спасения молодого человека из воды были привлечен спасатели на лодке.
Спасательная операция завершилась успехом. Парня вытащили из воды и транспортировали на берег. Его состояние медики по завершении осмотра сочли удовлетворительным.
Отмечается, что мужчины зашли в воду в месте, где купание было запрещено в связи с поднятием уровня воды в реке.