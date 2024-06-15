Распитие алкоголя в Башкирии едва не закончилось трагедией

Первыми на помощь ему поспешили очевидцы. Отдыхающие заметили, что мужчина вдруг исчез под водой. Мужчину, который к тому моменту уже был без сознания, вытащили на берег озера. Была проведена сердечно-лёгочная реанимация. Очевидцы также вызвали скорую.