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Распитие алкоголя в Башкирии едва не закончилось трагедией

Распитие алкоголя в Башкирии едва не закончилось трагедией

15 июня 2024, 13:44
Фото: 1MI
Мужчину, купавшегося на озере в Уфимском районе, едва удалось спасти, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Череда инцидентов на воде в Башкирии продолжается. Новый случай произошел на озере Ломоносовское в Уфимском районе. Во время купания резко пошел ко дну мужчина. По словам очевидцев, перед тем, как войти в воду, он распивал спиртное на берегу.

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Первыми на помощь ему поспешили очевидцы. Отдыхающие заметили, что мужчина вдруг исчез под водой. Мужчину, который к тому моменту уже был без сознания, вытащили на берег озера. Была проведена сердечно-лёгочная реанимация. Очевидцы также вызвали скорую.

Сейчас пострадавшего уже доставили в медучреждение. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

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