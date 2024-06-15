Распитие алкоголя в Башкирии едва не закончилось трагедией

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Череда инцидентов на воде в Башкирии продолжается. Новый случай произошел на озере Ломоносовское в Уфимском районе. Во время купания резко пошел ко дну мужчина. По словам очевидцев, перед тем, как войти в воду, он распивал спиртное на берегу.
Первыми на помощь ему поспешили очевидцы. Отдыхающие заметили, что мужчина вдруг исчез под водой. Мужчину, который к тому моменту уже был без сознания, вытащили на берег озера. Была проведена сердечно-лёгочная реанимация. Очевидцы также вызвали скорую.
Сейчас пострадавшего уже доставили в медучреждение. Медики оценивают его состояние как тяжелое.