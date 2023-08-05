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«Последний заплыв»: в Уфе на необорудованном пляже утонул 27-летний мужчина

5 августа 2023, 05:05
Фото: УГЗ Уфы

На необорудованном для купания берегу реки Уфы утонул 27-летний мужчина

В месте, где утонул молодой человек было установлено три аншлага о запрете купания, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Сообщается, что молодой человек отдыхал в компании знакомых на необорудованном для купания береги реки Уфы неподалеку от микрорайона Тужиловка. Во время отдыха у водоема молодые люди употребляли спиртные напитки.

Во время купания в реке мужчина 1996 г. р. уплывший от берега на большое расстояние, вдруг начал сильно кашлять — путонуредположительно, он хлебнул воды. Молодой человек попытался плыть в обратном направлении, но так и не сумел добраться до берега.

Его тело обнаружили спустя 15 минут поисков в 25 метрах от берега на глубине 2,5 м.

— В том месте, откуда молодой человек, 1996 г. р., ушёл в свой последний заплыв, установлено три аншлага о запрете купания, — сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Происшествия#Город#Водоемы
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