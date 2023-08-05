«Последний заплыв»: в Уфе на необорудованном пляже утонул 27-летний мужчина

Во время купания в реке мужчина 1996 г. р. уплывший от берега на большое расстояние, вдруг начал сильно кашлять — путонуредположительно, он хлебнул воды. Молодой человек попытался плыть в обратном направлении, но так и не сумел добраться до берега.