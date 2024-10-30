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Правоохранители

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Октябрь
Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии
30 октября, 15:10
Видео. Престарелый развратник арестован в Уфе
28 октября, 12:20
Сентябрь
Фура убила водителя «ВАЗа» в Башкирии
8 сентября, 05:00
Уфимская мать-садистка избила ребёнка на 1 сентября
5 сентября, 13:37
Бизнесмен выкупил нелегалов у служащего ФСБ Башкирии
5 сентября, 06:25
Август
Интернет-магазин для наркоманов открыли в Башкирии
28 августа, 10:44
Видео. Лось мастерски увернулся от двух машин в Башкирии
23 августа, 13:23
Июль
Утренний заплыв на реке Белой едва не стал последним для 22-летнего жителя Башкирии
На помощь пловцу вовремя успели прийти спасатели, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
17 июля, 04:56
В Башкирии открыли и закрыли казино
9 июля, 07:31
Ночные паразиты терроризируют уфимцев
7 июля, 07:42
Пожар ради хайпа устроили дети в Уфе
6 июля, 04:33
Июнь
Депортация мигрантов: все по закону или полный беспредел и взятки
21 июня, 07:28
Дело пиарщицы Хабирова пересмотрят в Мособлсуде
19 июня, 09:31
Оперная певица из Уфы стала профессиональной охотницей на мошенников
17 июня, 11:48
Сын чиновника устроил голые гонки в Башкирии
13 июня, 18:34
Беспредел в Бижбуляке: глава района возмутился действиями молодежи и полиции
13 июня, 16:01
Стала известна предварительная причина гибели строителей в Уфе
11 июня, 14:16
Оперативник обманом выманил ₽15 млн у пенсионерки из Уфы: известны новые подробности
7 июня, 14:11
Житель Башкирии кошмарит жильцов целого дома из-за любви
7 июня, 07:19
В Башкирии задержали дебошира, устроившего драку с пенсионерами
6 июня, 14:02

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