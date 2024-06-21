В Уфе подросток утонул под знаком «Купаться запрещено» после неудачного трюка

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Трагический инцидент случился в четверг, 20 июня. Компания подростков отдыхала на реке Уфимке в микрорайоне Инорс. Известно, что на подходе к месту есть два знака, гласящих о запрете купания. Один из парней спрыгнул в воду с бетонной стенки, после чего ушёл на глубину. Выбраться из воды самостоятельно он уже не смог — мальчика стремительно стало уносить сильным течением. Вскоре уфимец скрылся под водой.
Перепуганные друзья позвонили в 112 и рассказали о случившемся. На протяжении нескольких часов водолазы искали пропавшего, вскоре бездыханное тело подростка было извлечено из воды.
Ранее Mkset сообщал о том, что с начала купального сезона в водоёмах Башкирии обнаружили 25 тел — за 19 дней в регионе извлекли из рек и озёр 21 мужчину, трёх женщин и подростка.
Так, на реке Юрюзань погиб 40-летний мужчина. Сельчанин сильно выпил и сел в моторную лодку, в какой-то момент он упал в воду и из-за опьянения не смог выплыть. Под Мелеузом же погиб нетрезвый 26-летний мужчина — молодой человек купался в карьере.