В Уфе подросток утонул под знаком «Купаться запрещено» после неудачного трюка

Трагический инцидент случился в четверг, 20 июня. Компания подростков отдыхала на реке Уфимке в микрорайоне Инорс. Известно, что на подходе к месту есть два знака, гласящих о запрете купания. Один из парней спрыгнул в воду с бетонной стенки, после чего ушёл на глубину. Выбраться из воды самостоятельно он уже не смог — мальчика стремительно стало уносить сильным течением. Вскоре уфимец скрылся под водой.