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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 09:11

В Уфе подросток утонул под знаком «Купаться запрещено» после неудачного трюка

В Уфе подросток утонул под знаком «Купаться запрещено» после неудачного трюка

21 июня 2024, 07:47
Фото: УГЗ г. Уфы
В столице Башкирии завершились поиски 14-летнего юноши, которого унесло течением реки, сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Трагический инцидент случился в четверг, 20 июня. Компания подростков отдыхала на реке Уфимке в микрорайоне Инорс. Известно, что на подходе к месту есть два знака, гласящих о запрете купания. Один из парней спрыгнул в воду с бетонной стенки, после чего ушёл на глубину. Выбраться из воды самостоятельно он уже не смог — мальчика стремительно стало уносить сильным течением. Вскоре уфимец скрылся под водой.

Перепуганные друзья позвонили в 112 и рассказали о случившемся. На протяжении нескольких часов водолазы искали пропавшего, вскоре бездыханное тело подростка было извлечено из воды.

Видео работы водолазов
Видео: УГЗ г. Уфы

Ранее Mkset сообщал о том, что с начала купального сезона в водоёмах Башкирии обнаружили 25 тел — за 19 дней в регионе извлекли из рек и озёр 21 мужчину, трёх женщин и подростка.

Так, на реке Юрюзань погиб 40-летний мужчина. Сельчанин сильно выпил и сел в моторную лодку, в какой-то момент он упал в воду и из-за опьянения не смог выплыть. Под Мелеузом же погиб нетрезвый 26-летний мужчина — молодой человек купался в карьере.

25 трупов достали из водоемов Башкирии
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