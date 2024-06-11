Стала известна предварительная причина гибели строителей в Уфе

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
На кадрах видео с места происшествия видно, как люлька с людьми поднимается вверх по фасаду здания, в какой-то момент помост резко накреняется влево, а после опрокидывается в воздухе и стремительно летит вниз.
Двое человек погибли на месте, сообщили Mkset в пресс-службе МЧС по РБ. Позднее стало известно, что вопреки усилиям медиков по прибытии в больницу скончался третий. В настоящий момент медики за жизнь последнего выжившего в страшном инциденте борются врачи.
Его состояние прокомментировали в Минздраве РБ. Как сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе ведомства, он находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как крайне-тяжелое.
Как сообщает телеграм-канал «Честный репортаж» со ссылкой на осведомленный источник, падение люльки могло произойти в результате нарушения правил безопасности. По словам людей из соседних высоток, от сильных порывов ветра люльку сильно мотало из стороны в сторону, что по мнению тг-канала, косвенно подтверждает версию о нарушении.
К месту происшествия прибыли экстренные службы, медики и правоохранители. Ситуация находится на контроле компетентных органов. К расследованию обстоятельств подключилась прокуратура. К объекту выехал руководитель городского управления надзорного ведомства.
Трагические происшествия на объектах строительства в республике нередки. Так, летом 2022 года двое молодых рабочих (27 и 18 лет) в Уфе сорвались с 42-метровой высоты. Старший их них погиб, младший был тяжело травмирован. Причину происшествия назвали в Гострудинспекции региона.