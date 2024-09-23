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Утонувший

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Сентябрь
Срочно. Спасатели шесть дней искали потеряшку в Башкирии
23 сентября, 08:32
Август
Пикник закончился трагедией в Башкирии
Мужчина с женщиной распивали спиртное в романтичной обстановке на берегу реки: теперь участника застолья ищут спасатели, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.
9 августа, 07:38
Июль
Трое мужчин утонули в Башкирии
21 июля, 07:20
Утренний заплыв на реке Белой едва не стал последним для 22-летнего жителя Башкирии
На помощь пловцу вовремя успели прийти спасатели, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
17 июля, 04:56
Семилетнего мальчика течением занесло под шлюзы в Башкирии
9 июля, 12:26
Сбежавшая из дома школьница найдена в реке
Десятилетняя девочка утонула на Миловском карьере в Уфе, где купалась без разрешения родителей, сообщают в соцсетях.
8 июля, 16:43
В Уфе утонул 18-летний парень
7 июля, 07:25

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