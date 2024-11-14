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Видео. Мать и младенец погибли в ДТП в Башкирии
14 ноября, 07:08
Октябрь
Чудо-кофе нашли в уфимском поезде
31 октября, 10:25
Такси разбилось в Уфе — есть жертвы
29 октября, 11:53
Башкортостанец вылетел из салона под колёса иномарки
12 октября, 13:51
Сентябрь
Мужчина упал с 12 этажа в Уфе
30 сентября, 08:25
Пенсионер угробил своего пассажира в Башкирии
10 сентября, 07:05
Буйный пассажир устроил ЧП на рейсе Москва — Уфа
9 сентября, 10:57
Фура убила водителя «ВАЗа» в Башкирии
8 сентября, 05:00
Пьяный водитель убил пассажира мопеда в Башкирии
2 сентября, 12:18
Август
Женщины разбили дорогие иномарки в Уфе
20 августа, 06:48
Легендарный «бумер» арестовали в Башкирии
15 августа, 14:02
Поездка в такси обошлась в ₽450 000 в Башкирии
9 августа, 07:32
Июль
В Уфе экстренно сел самолет из Москвы
29 июля, 11:17
Пьяный байкер покалечил свою пассажирку в Уфе
16 июля, 10:41
Вахтовика из Башкирии искали почти год и нашли
12 июля, 07:14
Пассажир автомобиля «Яндекса» погиб в Башкирии
В брендированном автомобиле ехали четверо, в том числе — ребенок, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
6 июля, 13:34
Июнь
Виновником жесткой аварии с черным «Бумером» в Уфе считают 19-летнюю девушку
По предварительным данным, именно сидевшая за рулем «Нивы Шевроле» девушка спровоцировала жесткое столкновение на перекрестке, сообщает ГАИ Уфы.
28 июня, 05:31
Двое погибли, двое пострадали: что известно о страшном ДТП в Башкирии
В числе пострадавших несовершеннолетний ребенок, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
10 июня, 15:18
Поножовщина произошла в автобусе в Уфе
5 июня, 05:18
Май
Обезглавленный труп нашли в реке под Уфой
Мужчина не заметил протянутый над рекой трос и влетел в него на большой скорости, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
29 мая, 05:43

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