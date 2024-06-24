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Уфимка прокутила деньги пожилого собутыльника

Уфимка прокутила деньги пожилого собутыльника

24 июня 2024, 07:33
Женщина воспользовалась состоянием мужчины и отправилась на шоппинг, сообщает пресс-служба МВД Республики Башкортостан.

37-летней жительницы Уфы грозит уголовная ответственность за кражу денег со счета своего пожилого партнера по употреблению спиртного. Полиция считает уфимку причастной к исчезновению ₽50 000 со счета 69-летнего мужчины. Впрочем, женщина и не отрицает своей вины.

Заявление о краже денег принял отдел полиции №11 в Уфе. Мужчина рассказал, что вместе с 37-летней приятельницей распивал алкоголь. Спиртное возымело закономерный эффект, и пенсионер потерял бдительность. Его состоянием воспользовалась собутыльница. Она украла банковскую карту и оплатила ей покупки в магазинах. Криминальный шоппинг проходил на территории Демского района Уфы.

На уфимку завели уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Самая строгая санкция за это преступление — шесть лет лишения свободы.

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