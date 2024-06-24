Уфимка прокутила деньги пожилого собутыльника

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
37-летней жительницы Уфы грозит уголовная ответственность за кражу денег со счета своего пожилого партнера по употреблению спиртного. Полиция считает уфимку причастной к исчезновению ₽50 000 со счета 69-летнего мужчины. Впрочем, женщина и не отрицает своей вины.
Заявление о краже денег принял отдел полиции №11 в Уфе. Мужчина рассказал, что вместе с 37-летней приятельницей распивал алкоголь. Спиртное возымело закономерный эффект, и пенсионер потерял бдительность. Его состоянием воспользовалась собутыльница. Она украла банковскую карту и оплатила ей покупки в магазинах. Криминальный шоппинг проходил на территории Демского района Уфы.
На уфимку завели уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Самая строгая санкция за это преступление — шесть лет лишения свободы.