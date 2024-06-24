Уфимка прокутила деньги пожилого собутыльника

Заявление о краже денег принял отдел полиции №11 в Уфе. Мужчина рассказал, что вместе с 37-летней приятельницей распивал алкоголь. Спиртное возымело закономерный эффект, и пенсионер потерял бдительность. Его состоянием воспользовалась собутыльница. Она украла банковскую карту и оплатила ей покупки в магазинах. Криминальный шоппинг проходил на территории Демского района Уфы.