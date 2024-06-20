mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Племянник любовника обокрал женщину в Башкирии

Племянник любовника обокрал женщину в Башкирии

20 июня 2024, 13:54
Фото: freepik.com
Не раз уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов юноша на этот раз поживился алкоголем и банковскими картами, сообщает пресс-служба МВД Республики Башкортостан.

41-летняя жительница Куюргазинского района Башкирии обратилась в местное отделение с заявлением о краже со взломом. Пока женщина была на работе, кто-то разбил окно ее дома, влез внутрь и похитил несколько бутылок выпивки и банковские карты.

Полиция быстро вышла на след предполагаемого «домушника». В преступлении признался 17-летний парень. Он — племянник сожителя хозяйки дома, куда залез подросток. На момент задержания выпивка уже была уничтожена. Юноша дал признательные показания.

В полиции добавляют, что подросток не только давно стоит на учете, но и даже уж был судим. Пока идёт проверка и следствие юный криминальный талант будет под подпиской о невыезде.

Читайте также:
Маскировка 80 уровня не помогла убийце из УфыПьяный автомойщик угнал машину с матерью в БашкирииДень рождения с погоней отметили в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Башкортостан#Полиция#Алкоголь#Кража#Новости Башкирии#Ограбление#Преступление#Арест#Инциденты
Подпишитесь
«Поступил по блату»: кто избил студентку медколледжа в Сибае
Сегодня, 10:02
Студент-«боец» из Башкирии записал извинения избитой им девушке
Сегодня, 12:00
Из-за чего на самом деле избили студентку в Сибае
Сегодня, 10:46
«Ни о чём не жалею»: в Сибае юноша решил странно извиниться за избиение одногруппницы
Сегодня, 09:07
Вымогатели увезли мужчину в ночной клуб и похитили в Башкирии
Сегодня, 10:54
Женщина баловала сына на ворованную пенсию жителя Башкирии
Сегодня, 07:33