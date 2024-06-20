Племянник любовника обокрал женщину в Башкирии

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
41-летняя жительница Куюргазинского района Башкирии обратилась в местное отделение с заявлением о краже со взломом. Пока женщина была на работе, кто-то разбил окно ее дома, влез внутрь и похитил несколько бутылок выпивки и банковские карты.
Полиция быстро вышла на след предполагаемого «домушника». В преступлении признался 17-летний парень. Он — племянник сожителя хозяйки дома, куда залез подросток. На момент задержания выпивка уже была уничтожена. Юноша дал признательные показания.
В полиции добавляют, что подросток не только давно стоит на учете, но и даже уж был судим. Пока идёт проверка и следствие юный криминальный талант будет под подпиской о невыезде.