Пьяная школьница рассказала об изнасиловании в Уфе

Сильно перебрав с горячительными напитками, девушка еле держалась на ногах и в конце концов упала, сильно повредив живот и ободрав кожу на руках и ногах. Появиться перед родителями в таком виде школьница не могла — нужно было срочно придумать оправдание внешнему виду. Девушке не пришло ничего лучше, чем рассказать семье историю о её похищении и изнасиловании.