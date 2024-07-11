mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Пьяная школьница рассказала об изнасиловании в Уфе

Пьяная школьница рассказала об изнасиловании в Уфе

11 июля 2024, 10:46
Фото: 1MI
Девочка поведала, как её похитили на машине и держали в гаражном кооперативе, утверждают местные Telegram-каналы.

Силовики в башкирской столице развернули целую операцию из-за небылиц нетрезвой 16-летней девушки. По данным инсайдеров, школьница закатила «банкет» со спиртным посреди улицы — происходило всё в микрорайоне Черниковка — однако в какой-то момент отбилась от компании.

Сильно перебрав с горячительными напитками, девушка еле держалась на ногах и в конце концов упала, сильно повредив живот и ободрав кожу на руках и ногах. Появиться перед родителями в таком виде школьница не могла — нужно было срочно придумать оправдание внешнему виду. Девушке не пришло ничего лучше, чем рассказать семье историю о её похищении и изнасиловании.

Ошеломлённые родители рассказали обо всём следователям. После скрупулёзного опроса, во время которого школьница на ходу придумывала подробности, силовики начали искать похитителей, но тщетно. К утру девушка всё же призналась, что история является плодом её фантазии.

Официальных подтверждений произошедшего от правоохранительных ведомств не было.

Читайте также:
Миллион рублей нашли в курятнике в БашкирииСломать ребенку нос в Уфе — ₽100 000В аэропорту Уфы задержали преступника
#Общество#Происшествия#Уфа#Школьница#Башкортостан#Полиция#Алкоголь#Несовершеннолетние#Новости Башкирии#Новости Уфы#Педофилия#Изнасилование#Следователи#Инциденты
Подпишитесь
Как жителям Башкирии узнать остаток материнского капитала, чтобы его получить?
Сегодня, 08:00
Жена утонула на глазах у мужа в Башкирии
Вчера, 19:15
Дворовые разборки в Уфе заинтересовали Александра Бастрыкина
Вчера, 19:07
Перекрытия дорог в Уфе озвучили власти
Вчера, 18:54
Госдума решила выплачивать «кэшбек» семьям
Вчера, 17:19
Уфимцы в отчаянии от затяжной реконструкции улицы Пугачева
Вчера, 16:39