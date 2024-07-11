Пьяная школьница рассказала об изнасиловании в Уфе

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Силовики в башкирской столице развернули целую операцию из-за небылиц нетрезвой 16-летней девушки. По данным инсайдеров, школьница закатила «банкет» со спиртным посреди улицы — происходило всё в микрорайоне Черниковка — однако в какой-то момент отбилась от компании.
Сильно перебрав с горячительными напитками, девушка еле держалась на ногах и в конце концов упала, сильно повредив живот и ободрав кожу на руках и ногах. Появиться перед родителями в таком виде школьница не могла — нужно было срочно придумать оправдание внешнему виду. Девушке не пришло ничего лучше, чем рассказать семье историю о её похищении и изнасиловании.
Ошеломлённые родители рассказали обо всём следователям. После скрупулёзного опроса, во время которого школьница на ходу придумывала подробности, силовики начали искать похитителей, но тщетно. К утру девушка всё же призналась, что история является плодом её фантазии.
Официальных подтверждений произошедшего от правоохранительных ведомств не было.