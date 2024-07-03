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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

На трассе в Башкирии перевернулся автомобиль

На трассе в Башкирии перевернулся автомобиль

3 июля 2024, 13:23
Фото: vk.com
Госавтоинспекция сообщила Mkset подробности аварии в Туймазинском районе Башкирии.

По данным правоохранительного ведомства, ДТП случилось на 20 км трассы Белебей — Николаевка — Туймазы. Молодой водитель легкового «Ниссан Альмера» не справился с управлением, в результате машина перевернулась. Остальные участники дорожного движения задеты не были.

Известно, что 21-летний юноша подвозил на машине 33-летнюю женщину. Она получила серьёзные травмы и была госпитализирована.

Массовая авария произошла в Башкирии
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Что именно привело к ДТП — сейчас пытаются выяснить. На месте работают экстренные службы. Ранее в соцсетях появились кадры очевидцев с места аварии.

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#Происшествия#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Туймазы#ГАИ#Инциденты
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