На трассе в Башкирии перевернулся автомобиль

По данным правоохранительного ведомства, ДТП случилось на 20 км трассы Белебей — Николаевка — Туймазы. Молодой водитель легкового «Ниссан Альмера» не справился с управлением, в результате машина перевернулась. Остальные участники дорожного движения задеты не были.