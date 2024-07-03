На трассе в Башкирии перевернулся автомобиль

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По данным правоохранительного ведомства, ДТП случилось на 20 км трассы Белебей — Николаевка — Туймазы. Молодой водитель легкового «Ниссан Альмера» не справился с управлением, в результате машина перевернулась. Остальные участники дорожного движения задеты не были.
Известно, что 21-летний юноша подвозил на машине 33-летнюю женщину. Она получила серьёзные травмы и была госпитализирована.
Что именно привело к ДТП — сейчас пытаются выяснить. На месте работают экстренные службы. Ранее в соцсетях появились кадры очевидцев с места аварии.