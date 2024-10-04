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Алкотестер

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Октябрь
Пьяного байкера сдали онлайн в ГАИ Башкирии
4 октября, 08:11
Сентябрь
Подруга подкинула проблем и лишила иномарки
30 сентября, 03:19
Август
Мертвецки пьяный водитель хихикал с экипажем ГАИ
28 августа, 06:05
Мужчина лишился прав после визита к врачу
18 августа, 12:20
Июль
Водитель врезался в почту в Башкирии
Гонщик-камикадзе оказался жутко пьяным, сообщили в Госавтоинспекции региона.
4 июля, 07:10
Июнь
Мертвецки пьяный водитель разнёс арт-объекты в Уфе
17 июня, 10:24
Видео. День пограничника в Башкирии отметили сжиганием автомобиля
4 июня, 05:52

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