Оперативные службы

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Октябрь
В ДТП с газовщиками погибли трое человек в Башкирии
28 октября, 16:52
Автобус с рабочими разбился под Уфой
22 октября, 16:59
Число пострадавших при ЧП в Уфе растёт
21 октября, 18:08
Осенний заплыв кончился смертью башкортостанца
19 октября, 13:20
Сентябрь
Страшная авария унесла жизнь женщины в Башкирии
25 сентября, 17:20
Иномарка устроила смертельное ДТП в Уфе
11 сентября, 17:03
Август
Водитель «Приоры» погубил женщину в массовом ДТП
23 августа, 13:06
Июль
Водитель врезался в почту в Башкирии
Гонщик-камикадзе оказался жутко пьяным, сообщили в Госавтоинспекции региона.
4 июля, 07:10

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