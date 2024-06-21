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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Семья из Башкирии разбилась в смертельном ДТП

Семья из Башкирии разбилась в смертельном ДТП

21 июня 2024, 13:14
Фото: ГАИ Челябинской области
Авария с трагическим исходом произошла в Ашинском районе Челябинской области на трассе М-5, пишет местное управление ГАИ.

На автодороге неудачно вошёл в поворот водитель легкового SsangYong — на трассе было скользко после дождя. Иномарку стало заносить, в итоге авто выехало на встречку — прямиком «в лоб» гружёной фуре.

Двое человек — 13-летняя девочка и 39-летний мужчина — погибли на месте. Водитель легковушки выжил, отделавшись несколькими травмами. Управлявший фурой мужчина остался цел. Известно, что в момент ДТП все были пристёгнуты. Машина ехала из Нефтекамска.

Уфимец «разорвал» машину напополам и отправил троих человек в больницу
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Ранее Mkset сообщал о ДТП с тремя пострадавшими в Уфе — водитель за рулём «Жигули» врезался в столб, в результате отечественную легковушку «разорвало» напополам. В больницу после аварии увезли троих человек.

#Происшествия#ГИБДД#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Несовершеннолетние#Новости Башкирии#Транспорт#Смерть#Трагедия#Челябинская область#ГАИ#Гибель ребёнка
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