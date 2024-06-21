Семья из Башкирии разбилась в смертельном ДТП

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
На автодороге неудачно вошёл в поворот водитель легкового SsangYong — на трассе было скользко после дождя. Иномарку стало заносить, в итоге авто выехало на встречку — прямиком «в лоб» гружёной фуре.
Двое человек — 13-летняя девочка и 39-летний мужчина — погибли на месте. Водитель легковушки выжил, отделавшись несколькими травмами. Управлявший фурой мужчина остался цел. Известно, что в момент ДТП все были пристёгнуты. Машина ехала из Нефтекамска.
Ранее Mkset сообщал о ДТП с тремя пострадавшими в Уфе — водитель за рулём «Жигули» врезался в столб, в результате отечественную легковушку «разорвало» напополам. В больницу после аварии увезли троих человек.