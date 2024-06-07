В Уфе сожгли три антивандальные «умные» остановки

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В микрорайоне «Инорс» в Уфе неизвестные сожгли три «умные» остановки ожидания транспорта, сообщает городское профильное ведомство. Управление транспорта и связи Уфы уточняет, что испорченные элементы удалось восстановить: на «умных» остановках заменили табло.
Мэрия Уфы просит горожан не оставлять без внимания посягательства на городскую инфраструктуру и сообщать о попытках и актах вандализма на «горячую линию» 273-94-29 и по телефону 8-800-600-51-84. Этими же контактами можно воспользоваться, если Вы заметили неисправность оборудования.
По данным ведомства, всего сейчас в Уфе установлены 149 «умных» остановок. Они оснащены интерактивными табло, которые информируют о движении городского общественного транспорта.