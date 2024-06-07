В Уфе сожгли три антивандальные «умные» остановки

Мэрия Уфы просит горожан не оставлять без внимания посягательства на городскую инфраструктуру и сообщать о попытках и актах вандализма на «горячую линию» 273-94-29 и по телефону 8-800-600-51-84. Этими же контактами можно воспользоваться, если Вы заметили неисправность оборудования.