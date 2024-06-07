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В Уфе сожгли три антивандальные «умные» остановки

В Уфе сожгли три антивандальные «умные» остановки

7 июня 2024, 05:59
Фото: Управление транспорта и связи Уфы
Несмотря на принимаемые всевозможные меры защиты от хулиганов, злоумышленники умудряются портить городское имущество.

В микрорайоне «Инорс» в Уфе неизвестные сожгли три «умные» остановки ожидания транспорта, сообщает городское профильное ведомство. Управление транспорта и связи Уфы уточняет, что испорченные элементы удалось восстановить: на «умных» остановках заменили табло.

Мэрия Уфы просит горожан не оставлять без внимания посягательства на городскую инфраструктуру и сообщать о попытках и актах вандализма на «горячую линию» 273-94-29 и по телефону 8-800-600-51-84. Этими же контактами можно воспользоваться, если Вы заметили неисправность оборудования.

По данным ведомства, всего сейчас в Уфе установлены 149 «умных» остановок. Они оснащены интерактивными табло, которые информируют о движении городского общественного транспорта.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Город#Уфа#Вандализм#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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