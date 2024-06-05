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Published Сегодня, 09:32

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Updated Сегодня, 09:44

Самолет из Уфы едва не разбился в Москве

Самолет из Уфы едва не разбился в Москве

5 июня 2024, 09:32
Фото: 1MI
Когда борт из Башкирии садился на полосу во «Внуково», там шёл на взлёт самолет в Турцию — воздушные судна успели разойтись.

Происшествие с бортом «Уфа-Москва» в московском аэропорту «Внуково» в среду, 5 июня, описал тематический Telegram-канал «АвиаИнцидент». По данным ресурса, борт из Башкирии при посадке рисковал столкнуться с самолетом на Анталью, который в этот момент взлетал из Москвы.

Конфликт направлений произошел в 06:26 мск. Оба самолета шли в попутном направлении. Самолет из Уфы снижался для посадки, а борт «Москва — Стамбул», наоборот, в эти секунды набирал высоту. Авиационная электроника предупредила экипажи об опасном сближении в небе над Москвой. Расстояние между самолётами составляло около 200 метров. Пилотам удалось избежать происшествия.

По данным ресурса, опасное сближение было зафиксировано примерно в 1 км над землей.

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