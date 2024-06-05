Самолет из Уфы едва не разбился в Москве

Конфликт направлений произошел в 06:26 мск. Оба самолета шли в попутном направлении. Самолет из Уфы снижался для посадки, а борт «Москва — Стамбул», наоборот, в эти секунды набирал высоту. Авиационная электроника предупредила экипажи об опасном сближении в небе над Москвой. Расстояние между самолётами составляло около 200 метров. Пилотам удалось избежать происшествия.