Топ-5 дорог Уфы для ДТП

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Страховщики провели анализ заявлений своих клиентов и выявили топ-5 самых опасных улиц для водителей в Уфе.
Проспект Октября лидировал по количеству ДТП по ОСАГО (7,41%), за ним следовали улица Менделеева (4,31%), улица Рихарда Зорге (3,02%), улица Маршала Жукова (2,47%) и проспект Салавата Юлаева (2,27%).
Когда дело доходило до страховки КАСКО, на первое место вышла улица Менделеева с долей ДТП 7,14%, а затем последовали улицы Кирова (4,76%), Степана Кувыкина (4,76%), Ульяновых (4,76%) и Авроры (2,38%).
Не менее интересно то обстоятельство, что по данным LADA была самой часто попадавшей в аварии маркой по ОСАГО (11.34%), за ней следовали Kia, Hyundai, Toyota и Skoda.
Другим любопытным фактором является факт изучения полового состава между попаданием в ДТП: согласно отчетам страховой компании, за указанный период 2024 года мужчины более склонны к авариям по сравнению с женщинами.