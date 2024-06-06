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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Топ-5 дорог Уфы для ДТП

Топ-5 дорог Уфы для ДТП

6 июня 2024, 12:17
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Взглянув на статистику, предоставленную страховой компанией, можно увидеть, какие улицы столицы Башкортостана считаются самыми аварийными за первые пять месяцев 2024 года.

Страховщики провели анализ заявлений своих клиентов и выявили топ-5 самых опасных улиц для водителей в Уфе.

Проспект Октября лидировал по количеству ДТП по ОСАГО (7,41%), за ним следовали улица Менделеева (4,31%), улица Рихарда Зорге (3,02%), улица Маршала Жукова (2,47%) и проспект Салавата Юлаева (2,27%).

Когда дело доходило до страховки КАСКО, на первое место вышла улица Менделеева с долей ДТП 7,14%, а затем последовали улицы Кирова (4,76%), Степана Кувыкина (4,76%), Ульяновых (4,76%) и Авроры (2,38%).

Не менее интересно то обстоятельство, что по данным LADA была самой часто попадавшей в аварии маркой по ОСАГО (11.34%), за ней следовали Kia, Hyundai, Toyota и Skoda.

Другим любопытным фактором является факт изучения полового состава между попаданием в ДТП: согласно отчетам страховой компании, за указанный период 2024 года мужчины более склонны к авариям по сравнению с женщинами.

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#Анжелика Барабаш#Происшествия#Город#Уфа#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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