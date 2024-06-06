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Published Сегодня, 04:30

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Updated Сегодня, 05:51

ГАИ устроила пробку под Уфой

ГАИ устроила пробку под Уфой

6 июня 2024, 04:30
Фото: Госавтоинспекция Уфы
На трассе «Уфа-Оренбург» проходят масштабные проверки пассажирского транспорта, сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Цель масштабных проверок — обеспечение безопасности дорожного движения и выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок.

Рейд проводится с участием представителей ГИБДД, технических экспертов и сотрудников ФССП. Они проверяют состояние транспортных средств, наличие необходимых документов и соблюдение водителями правил дорожного движения. Особое внимание уделяется выявлению нелегальных перевозчиков.

— Уважаемые жители и гости Уфы! Полиция просит отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и быть внимательными на данном участке дороги. Проверка транспорта может привести к временным задержкам, — комментирует Госавтоинспекция Уфы.

Оценить текущий трафик на трассе поможет онлайн-карта.

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