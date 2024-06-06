ГАИ устроила пробку под Уфой

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Цель масштабных проверок — обеспечение безопасности дорожного движения и выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок.
Рейд проводится с участием представителей ГИБДД, технических экспертов и сотрудников ФССП. Они проверяют состояние транспортных средств, наличие необходимых документов и соблюдение водителями правил дорожного движения. Особое внимание уделяется выявлению нелегальных перевозчиков.
— Уважаемые жители и гости Уфы! Полиция просит отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и быть внимательными на данном участке дороги. Проверка транспорта может привести к временным задержкам, — комментирует Госавтоинспекция Уфы.
Оценить текущий трафик на трассе поможет онлайн-карта.