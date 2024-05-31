В Татарстане эвакуируют предприятия и закрывают аэропорты

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
На предприятиях Татарстана объявлена эвакуация, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Как сообщает Inkazan.ru со ссылкой на представителя Казанского Кремля Лилию Галимову, как правило, сотрудники производств слышат общепринятый сигнал «Внимание всем!». После включения данного сигнала, информирующего о необходимости эвакуации, сотрудники должны перейти к выполнению действий, установленных техникой безопасности.
В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены ограничения. Из-за введенного там плана «Ковер» задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. Самолетам, летевшим в Казань, пришлось менять направление полета, сообщат телеграм-канал Baza.
В настоящий момент все ограничения на работу аэропортов сняты, воздушное пространство снова открыто, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на Росавиацию.
По предварительным данным, причиной тому могла стать атака беспилотников. По информации телеграм-канала Mash, дроны были замечены в небе над Казанью утром пятницы, 31 мая.
Напомним, в мае БПЛА атаковали нефтяную установку в Салавате. Беспилотники атаковали её 9 мая, в связи с чем власти приняли решение об отмене части праздничных мероприятий и усилении мер безопасности.