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В Татарстане эвакуируют предприятия и закрывают аэропорты

В Татарстане эвакуируют предприятия и закрывают аэропорты

31 мая 2024, 06:11
Фото: 1MI
По предварительным данным, в небе над регионом были замечены БПЛА.

На предприятиях Татарстана объявлена эвакуация, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Как сообщает Inkazan.ru со ссылкой на представителя Казанского Кремля Лилию Галимову, как правило, сотрудники производств слышат общепринятый сигнал «Внимание всем!». После включения данного сигнала, информирующего о необходимости эвакуации, сотрудники должны перейти к выполнению действий, установленных техникой безопасности.

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В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены ограничения. Из-за введенного там плана «Ковер» задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. Самолетам, летевшим в Казань, пришлось менять направление полета, сообщат телеграм-канал Baza.

В настоящий момент все ограничения на работу аэропортов сняты, воздушное пространство снова открыто, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на Росавиацию.

По предварительным данным, причиной тому могла стать атака беспилотников. По информации телеграм-канала Mash, дроны были замечены в небе над Казанью утром пятницы, 31 мая.

Напомним, в мае БПЛА атаковали нефтяную установку в Салавате. Беспилотники атаковали её 9 мая, в связи с чем власти приняли решение об отмене части праздничных мероприятий и усилении мер безопасности.

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