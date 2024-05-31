В Татарстане эвакуируют предприятия и закрывают аэропорты

В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены ограничения. Из-за введенного там плана «Ковер» задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. Самолетам, летевшим в Казань, пришлось менять направление полета, сообщат телеграм-канал Baza.