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Беспилотники

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Ноябрь
Налёт беспилотников ожидают в Башкирии
20 ноября, 06:52
Атаки дронами включили в бюджет Башкирии
18 ноября, 05:54
МЧС опровергает угрозу авиаудара по Уфе
8 ноября, 15:48
Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников
31 октября, 19:18
Октябрь
Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на Украине
31 октября, 18:05
Срочно. Уфу атаковали беспилотники
31 октября, 17:13
Срочно. Небо Уфы экстренно закрыли
31 октября, 16:27
Сентябрь
Видео. «Отлетают как горячие пирожки»: дроноводы Башкирии показали свою работу
11 сентября, 13:30
Путин наградил снайпера из Башкирии
9 сентября, 10:45
Август
Аэропорт Казани экстренно закрыли
28 августа, 06:07
ЦУП для беспилотников задумали в Башкирии
23 августа, 14:33
Срочно. Стрельба и беспилотники в Башкирии — что надо знать
21 августа, 06:34
Датчики наведения ракет и дронов забросили в Башкирию
15 августа, 08:00
Башкирия выпустила 1 565 беспилотников
Перспективы развития сферы БПЛА озвучил премьер-министр региона Андрей Назаров.
7 августа, 11:44
Орудия преступников отправляют на СВО из Башкирии
5 августа, 17:02
Дроны готовы собирать в Башкирии
2 августа, 09:09
Июль
Зачем школы Башкирии запасаются беспилотниками
22 июля, 08:34
Власти Башкирии заказали боевые беспилотники
16 июля, 11:05
Июнь
Хабиров ворвался в топ губернаторов
25 июня, 11:05
Май
В Татарстане эвакуируют предприятия и закрывают аэропорты
31 мая, 06:11

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