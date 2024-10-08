mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Предприятия

Выбрать дату
Октябрь
Бизнесу раздали землю в Башкирии
8 октября, 18:57
Сентябрь
Чиновникопад усилился в Башкирии
27 сентября, 09:03
Зарплаты в Уфе выросли в 1,5 раза
24 сентября, 14:09
Август
Видео. Уфа собрала 40 тонн гумпомощи для Курска
12 августа, 11:44
Уфа собрала 3 тонны помощи для Курска
12 августа, 09:49
Июль
В Уфе наградили «самые качественные» предприятия
Премии в области качества от правительства Башкирии вручили в региональной Торгово-промышленной палате, сообщили в пресс-службе республиканского Минпромэнерго.
25 июля, 12:46
В Башкирии падают доходы предприятий
8 июля, 17:38
Госпредприятия Башкирии пустили с молотка
2 июля, 05:12
Май
В Татарстане эвакуируют предприятия и закрывают аэропорты
31 мая, 06:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика