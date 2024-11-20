mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Атака

Выбрать дату
Ноябрь
Налёт беспилотников ожидают в Башкирии
20 ноября, 06:52
Срочно. Колледж эвакуировали из-за беспилотника в Башкирии
15 ноября, 14:44
МЧС опровергает угрозу авиаудара по Уфе
8 ноября, 15:48
Уфимцам рассказали всё про атаку беспилотников
1 ноября, 08:02
Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников
31 октября, 19:18
Октябрь
Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на Украине
31 октября, 18:05
Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА
31 октября, 17:37
Срочно. Уфу атаковали беспилотники
31 октября, 17:13
Уфимский завод эвакуируют по тревоге
31 октября, 17:03
Срочно. Небо Уфы экстренно закрыли
31 октября, 16:27
Август
Мобилизация в 2024 году в России — названа точная дата
27 августа, 13:09
Когда кончится СВО — заявления Лаврова и «Ахмата»
20 августа, 13:00
«Голова долго болела — взрыв был мощный»: как беспилотник атаковал депутатов Башкирии
16 августа, 10:58
Стали известны детали охоты дрона-камикадзе за депутатами Башкирии
15 августа, 19:28
Июль
Пёс загрыз мужчину в Башкирии
2 июля, 13:53
Июнь
Хабиров ворвался в топ губернаторов
25 июня, 11:05
Хабиров назвал сатанинским актом теракт в Дербенте
24 июня, 09:27
Май
В Татарстане эвакуируют предприятия и закрывают аэропорты
31 мая, 06:11
Школы Башкирии эвакуируют
20 мая, 04:29
В Башкирии сообщили об опасных веществах в воздухе после атаки беспилотника
Роспотребнадзор Башкирии сообщил данные о результатах исследования воздуха в районе удара беспилотника, пишет ИА «Башинформ».
9 мая, 12:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика