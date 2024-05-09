Глава атакованного беспилотниками города в Башкирии обратился к жителям

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Чиновник репостнул на свою страницу в соцсетях видеообращение Радия Хабирова и призвал горожан сохранять спокойствие.
«Друзья! Не поддаемся панике и доверяем только официальным и проверенным источникам информации», — написал Рундау.
Как сообщал Mkset, сегодня, 9 мая, беспилотники атаковали нефтяное предприятие в Салавате. На месте сейчас работают оперативные службы. Ранее спасатели сообщили, есть ли угроза жителям Башкирии после налета.