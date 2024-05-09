mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Глава атакованного беспилотниками города в Башкирии обратился к жителям

Глава атакованного беспилотниками города в Башкирии обратился к жителям

9 мая 2024, 10:12
Фото: Артур Рундау/Vk
Исполняющий обязанности главы Салавата Артур Рундау прокомментировал утреннюю атаку беспилотников на городское предприятие.

Чиновник репостнул на свою страницу в соцсетях видеообращение Радия Хабирова и призвал горожан сохранять спокойствие.

«Друзья! Не поддаемся панике и доверяем только официальным и проверенным источникам информации», — написал Рундау.
Националисты взломали трансляцию «Уфанета» в Башкирии во время Парада Победы
Узнать подробнее

Как сообщал Mkset, сегодня, 9 мая, беспилотники атаковали нефтяное предприятие в Салавате. На месте сейчас работают оперативные службы. Ранее спасатели сообщили, есть ли угроза жителям Башкирии после налета.

#Происшествия#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Взрыв#Салават#Завод#БПЛА#Беспилотники#Атака
Подпишитесь
Женский расчет и авиашоу: как в Уфе прошел Парад Победы
Сегодня, 11:25
Башкирию впервые атаковали беспилотники
Сегодня, 09:05
Националисты взломали трансляцию «Уфанета» в Башкирии во время Парада Победы
Сегодня, 09:03
Уфимских хоккеистов номинировали на приз «За верность хоккею»
Сегодня, 10:26
В Уфе открыли памятник Гази Загитову
Сегодня, 07:46
Путин поздравил Хабирова с Днем Победы
Сегодня, 05:44
"