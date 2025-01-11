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Нижнекамск

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Январь
Самолёты сели в Уфе из-за беспилотников
11 января, 06:06
Ноябрь 2024
«Салават Юлаев» разгромно уступил «Нефтехимику»
Уфимскому хоккейному клубу нанесли поражение в очередном гостевом матче.
24 ноября 2024, 03:24
Август 2024
Уфа экстренно приняла самолеты из Татарстана
28 августа 2024, 09:17
Аэропорт Казани экстренно закрыли
28 августа 2024, 06:07
Май 2024
В Татарстане эвакуируют предприятия и закрывают аэропорты
31 мая 2024, 06:11
В Казани и Нижнекамске аэропорты и предприятия эвакуированы из-за угрозы атаки
23 мая 2024, 11:12
Апрель 2024
Срочно. Беспилотники впервые с начала СВО нанесли удар по Татарстану
2 апреля 2024, 05:53

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