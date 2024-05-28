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Судей после скандала с приговорами подростку выгнали с работы в Уфе

Судей после скандала с приговорами подростку выгнали с работы в Уфе

28 мая 2024, 11:29
Фото: mkset.ru
Трех судей, рассматривавших уголовное дело по обвинению юноши из Уфы в нелегальном обороте наркотиков, подвергли дисциплинарным мерам — признав вину, они покинули высокооплачиваемые должности.

Квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан во вторник, 28 мая, рассмотрела итоги внутреннего расследования в отношение трех судей — Галины Верещак из Демского районного суда Уфы, председателя этого же суда Равиля Идиатулина и судьи Верховного суда Башкирии Фаиза Каскинбаева. Они принимали участие в скандальном деле Кости Носырева из Уфы. 15-летнего уфимца незаконно осудили за нелегальный оборот наркотиков, несмотря на то, что уголовная ответственность за это наступает только с 16-ти лет.

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Галина Верещак, Фаиз Каскинбаев и Равиль Идиатулин признали свою ответственность за произошедшее и согласились с наложением дисциплинарного взыскания за проступок. Его наличие установило внутреннее разбирательство в судебной системе Башкирии. После наложения дисциплинарного взыскания — речь идет о предупреждениях — все трое судей были вынуждены выйти в отставку. Они написали соответствующие заявления в ККС РБ. Полномочия судьи у каждого из них будут прекращены уже завтра, 29 мая. Галина Верещак проработала судьей 9 лет, Равиль Идиатулин — 12 лет, Фаиз Каскинбаев — не менее 16 лет.

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Напомним, из-за судебной ошибки подросток из Уфы Костя Носырев провел длительное время в СИЗО, психиатрической больнице и колонии. Юноша заявил о том, что ему угрожали на следствии и пытали в колонии. После обращения в СМИ Косте стали поступать угрозы. Разбирательство с делом Кости Носырева на свой контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и потребовал принять меры к сотрудникам его ведомства, допустившим беззаконие. Моральный ущерб от ошибок следователей и суда Костя Носырев оценил в ₽100 млн.

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