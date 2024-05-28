Судей после скандала с приговорами подростку выгнали с работы в Уфе

Галина Верещак, Фаиз Каскинбаев и Равиль Идиатулин признали свою ответственность за произошедшее и согласились с наложением дисциплинарного взыскания за проступок. Его наличие установило внутреннее разбирательство в судебной системе Башкирии. После наложения дисциплинарного взыскания — речь идет о предупреждениях — все трое судей были вынуждены выйти в отставку. Они написали соответствующие заявления в ККС РБ. Полномочия судьи у каждого из них будут прекращены уже завтра, 29 мая. Галина Верещак проработала судьей 9 лет, Равиль Идиатулин — 12 лет, Фаиз Каскинбаев — не менее 16 лет.