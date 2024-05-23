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В Уфе осудили водителя сбившего подростка на мопеде

В Уфе осудили водителя сбившего подростка на мопеде

23 мая 2024, 06:16
Фото: 1MI
Калининский районный суд Уфы вынес приговор по делу о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний водитель мопеда.

Авария произошла 5 сентября 2023 года на улице Ферина в Уфе. Водитель автомобиля марки «Лада Ларгус», двигаясь по главной дороге, не предоставил преимущество в движении мопеду, который двигался по второстепенной дороге. В результате столкновения 14-летний водитель мопеда получил тяжкие телесные повреждения. Известно, что несовершеннолетний не имел водительского удостоверения.

По данным прокуратуры РБ, водитель «Лады Ларгус» не предоставил преимущество в движении мопеду, за рулем которого находился несовершеннолетний, вместе со своим сверстником. В результате столкновения подросток получил серьезные травмы, а пассажир травму ноги. По данным очевидцев, пассажир передвигался на транспорте без шлема.

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На заседании суда виновный признал свою вину. Суд приговорил его к ограничению свободы на один год.

Помимо уголовного наказания, суд обязал виновного выплатить компенсацию в размере 350 тысяч рублей в пользу пострадавшего как компенсацию за моральный ущерб. Приговор пока не окончательный.

Ограничение свободы предполагает запрет на выезд за пределы определенной территории, а также обязанность отмечаться в органах уголовно-исполнительной системы.

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