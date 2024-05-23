В Уфе осудили водителя сбившего подростка на мопеде

Авария произошла 5 сентября 2023 года на улице Ферина в Уфе. Водитель автомобиля марки «Лада Ларгус», двигаясь по главной дороге, не предоставил преимущество в движении мопеду, который двигался по второстепенной дороге. В результате столкновения 14-летний водитель мопеда получил тяжкие телесные повреждения. Известно, что несовершеннолетний не имел водительского удостоверения.