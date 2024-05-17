Незаконно осужденный подросток из Башкирии подал иск о компенсации ₽ 100 млн

Напомним, Константин Носырев провел в тюрьме и под арестом почти два года, прежде чем вскрылась судебная ошибка. Уфимцу инкриминировали статью об обороте наркотиков, при этом пятнадцатилетний юноша по закону не мог нести ответственность за это преступление — судить за него можно лишь с 16 лет.