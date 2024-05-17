Незаконно осужденный подросток из Башкирии подал иск о компенсации ₽ 100 млн

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Семья истца заявляет, что на Носырева оказывалось серьезное давление. Помимо того, что вчерашний школьник провел два года в изоляции от общества, он также удерживался в психиатрической больнице. Из-за уголовного дела юноша также растерял друзей и не смог закончить обучение в школе.
Ранее Mkset сообщал о том, что Квалификационная коллегия вызвала на комиссию судей, работавших с делом Носырева.
Напомним, Константин Носырев провел в тюрьме и под арестом почти два года, прежде чем вскрылась судебная ошибка. Уфимцу инкриминировали статью об обороте наркотиков, при этом пятнадцатилетний юноша по закону не мог нести ответственность за это преступление — судить за него можно лишь с 16 лет.
Адвокаты сообщали, что на подзащитного оказывалось серьезное давление. Подросток также заявлял о пытках после задержания. После открытого обращения Носырева и серии публикаций в СМИ следователи начали проверку.
Ранее редакция Mkset сообщала о развитии дела Фаткуллы Исхакова. Пенсионер отсидел 13 лет за чужое преступление и был оправдан, сейчас пожилой уфимец пытается добиться выплаты компенсации от государства, однако, суд регулярно переносит заседания или снижает сумму выплат. Правозащитники уверены, что дело затягивается искусственно.