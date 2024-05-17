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Незаконно осужденный подросток из Башкирии подал иск о компенсации ₽ 100 млн

Незаконно осужденный подросток из Башкирии подал иск о компенсации ₽ 100 млн

17 мая 2024, 05:22
Фото: FreePik
Уфимец Константин Носырев подал иск к Минфину России. Незаконно осужденный подросток запрашивает компенсацию морального ущерба в размере ₽ 100 млн, сообщил Mkset адвокат юноши.

Семья истца заявляет, что на Носырева оказывалось серьезное давление. Помимо того, что вчерашний школьник провел два года в изоляции от общества, он также удерживался в психиатрической больнице. Из-за уголовного дела юноша также растерял друзей и не смог закончить обучение в школе.

Ранее Mkset сообщал о том, что Квалификационная коллегия вызвала на комиссию судей, работавших с делом Носырева.

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Напомним, Константин Носырев провел в тюрьме и под арестом почти два года, прежде чем вскрылась судебная ошибка. Уфимцу инкриминировали статью об обороте наркотиков, при этом пятнадцатилетний юноша по закону не мог нести ответственность за это преступление — судить за него можно лишь с 16 лет.

Адвокаты сообщали, что на подзащитного оказывалось серьезное давление. Подросток также заявлял о пытках после задержания. После открытого обращения Носырева и серии публикаций в СМИ следователи начали проверку.

Ранее редакция Mkset сообщала о развитии дела Фаткуллы Исхакова. Пенсионер отсидел 13 лет за чужое преступление и был оправдан, сейчас пожилой уфимец пытается добиться выплаты компенсации от государства, однако, суд регулярно переносит заседания или снижает сумму выплат. Правозащитники уверены, что дело затягивается искусственно.

#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Иск#Дело Кости Носырева#Правосудие
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