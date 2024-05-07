Экс-сотруднику ФСИН в Башкирии ужесточили приговор за пронос алкоголя в тюрьму

«Стражу порядка» ранее назначили 4 года условно за получение взятки от заключенного. Кроме того, мужчине запретили работать в государственных структурах на три года. Деньги от осужденного бывший правоохранитель получил за пронос в колонию запрещенных продуктов. В частности, алкоголя.