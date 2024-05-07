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Published Сегодня, 14:43

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Updated Сегодня, 14:45

Экс-сотруднику ФСИН в Башкирии ужесточили приговор за пронос алкоголя в тюрьму

Экс-сотруднику ФСИН в Башкирии ужесточили приговор за пронос алкоголя в тюрьму

7 мая 2024, 14:43
Фото: mkset.ru
Верховный суд Башкирии изменил приговор бывшему сотруднику УФСИН, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

«Стражу порядка» ранее назначили 4 года условно за получение взятки от заключенного. Кроме того, мужчине запретили работать в государственных структурах на три года. Деньги от осужденного бывший правоохранитель получил за пронос в колонию запрещенных продуктов. В частности, алкоголя.

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Согласно новому решению суда, подсудимого лишили звания лейтента. Помимо этого, с обвиняемого взыскали сумму взятки — 43 тысячи рублей.

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#Общество#Уголовное дело#Башкортостан#Коррупция#Новости Башкирии#ФСИН
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