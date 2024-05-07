Экс-сотруднику ФСИН в Башкирии ужесточили приговор за пронос алкоголя в тюрьму

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
«Стражу порядка» ранее назначили 4 года условно за получение взятки от заключенного. Кроме того, мужчине запретили работать в государственных структурах на три года. Деньги от осужденного бывший правоохранитель получил за пронос в колонию запрещенных продуктов. В частности, алкоголя.
Согласно новому решению суда, подсудимого лишили звания лейтента. Помимо этого, с обвиняемого взыскали сумму взятки — 43 тысячи рублей.