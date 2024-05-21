Военные действия на Украине заставляют птиц перестраивать свои маршруты

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Конфликт на Украине, начавшийся в 2022 году, привела к многочисленным изменениям в окружающей среде и повлияла на миграционные пути многих видов животных. Одним из таких видов является большой подорлик (Aquila clanga), крупный хищник, который гнездится в Белорусском Полесье и мигрирует через Украину на своих путях к местам зимовки. Исследование, опубликованное 20 мая в журнале Current Biology, количественно оценило изменения в миграционном поведении больших подорликов во время конфликта.
Большие подорлики (Aquila clanga) — хищные птицы семейства ястребиных. Они среднего размера, с размахом крыльев 1,6-1,8 метра и массой 1,5-2,5 килограмма. У них темная окраска оперения, с более светлым низом, и характерный большой белый хвост.
Большие подорлики внесены в Красный список МСОП (2021) как «Уязвимые» (VU), что означает, что они сталкиваются с высоким риском исчезновения в дикой природе. Они также включены в Красную книгу Российской Федерации (2021), Красную книгу Томской области (2002, 2013), Приложение II к Конвенции СИТЕС и Приложение «В» Правил ЕС.
Даже Международный союз охраны природы (МСОП) классифицирует этих птиц, как уязвимый вид.
Исследователи из Эстонского университета естественных наук, Британского орнитологического фонда (BTO) и их партнеров внутри страны начали метить больших подорликов, гнездившихся в Белорусском Полесье, в 2017 году. Хотя орлы больше не встречаются в большей части Европы, Полесье это их постоянное место обитание.
Цель заключалась в том, чтобы отследить хищников и определить области, где чаще всего обитает этот вид, чтобы использовать информацию для будущих усилий по сохранению.
3 марта 2022 года первый из 21 помеченного большого подорлика пересек границу Украины во время своей обычной миграции. К тому времени конфликт распространился из Киева и восточных регионов на большинство крупных городов.
— Мы не ожидали, что будем следить за этими птицами, когда они мигрируют через зону активного конфликта, — говорит Чарли Рассел из Университета Восточной Англии, Великобритания.
Несмотря на то, что исследователи, возможно, и не ожидали этого, они получили уникальную возможность документировать влияние человеческих конфликтов на дикую природу. Очевидно, что подобная человеческая активность должна оказывать значительное воздействие на окружающую среду, однако количественно оценить эти последствия обычно бывает сложно, особенно в зонах военных действий.
Используя технологию GPS-отслеживания и данные о конфликтах, ученые смогли количественно оценить изменения в поведении орлов. Они выяснили, что по сравнению с более ранними, мирными периодами, птицы стали реже посещать ключевые места для отдыха, которые играют важную роль в обеспечении пищей, водой и укрытием для мигрирующих птиц во время их длительных перелетов над Украиной.
Орлы также значительно изменяли свои обычные маршруты. Эти изменения в миграционном поведении привели к задержке их прибытия в места размножения и, вероятно, значительно увеличили энергетические затраты птиц. Несмотря на то, что все помеченные птицы выжили, исследователи предполагают, что этот опыт может продолжать оказывать влияние на них в период размножения и, возможно, даже после него.
Анализ показал, что после начала военных действий птицы пролетали на 85 километров дальше, а их путешествия длились на 55 часов дольше, а скорость полета самцов была ниже.
— Аналогичные реакции были зафиксированы у других птиц, обитающих в зонах военного конфликта. Эти новые результаты, которые показывают влияние на мигрирующие виды, означают, что события беспокойства могут иметь более далеко идущие последствия для гораздо большего числа особей на больших расстояниях, — говорит один из ученых, Адхам Эштон- Батт.
Согласно исследованию, опубликованному 20 мая в журнале Current Biology, во время миграции через Украину в 2022 году большие подорлики подверглись большому стрессу, что заставило их сменить свой миграционный путь.
— Вооруженные конфликты могут иметь самые разнообразные последствия для окружающей среды, включая изменения в поведении животных. Наше исследование предоставляет первые количественные доказательства этого, показывая, как мигрирующие орлы отклонялись, чтобы избежать конфликтных ситуаций, и тратили меньше времени на дозаправку в местах остановки. Это также указывает на то, что потенциально существует множество видов деятельности человека, помимо войн, которые, вероятно, изменят или повлияют на поведение животных, — говорит Рассел.
До начала конфликта 90% птиц останавливались на Украине, после — только 32%, а некоторые вообще облетали территорию страны. По словам ученых, наиболее заметные отклонения от привычных маршрутов наблюдались в зоне наиболее интенсивных боевых действий.