Военные действия на Украине заставляют птиц перестраивать свои маршруты

Орлы также значительно изменяли свои обычные маршруты. Эти изменения в миграционном поведении привели к задержке их прибытия в места размножения и, вероятно, значительно увеличили энергетические затраты птиц. Несмотря на то, что все помеченные птицы выжили, исследователи предполагают, что этот опыт может продолжать оказывать влияние на них в период размножения и, возможно, даже после него.